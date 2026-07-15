ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΗ

«Είμαστε άνθρωποι - όχι μηχανές» - Δεν συνηθίζουμε στα ωράρια λάστιχο και στη δουλειά τις Κυριακές

Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα σωματεία στο Εμπόριο σε όλη τη χώρα για την απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων που ξεκινά ένας ακόμα γύρος εργασιακής εξόντωσης για χιλιάδες εργαζόμενους με σμπαραλιασμένα ωράρια και δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε χτες περιοδεία σε καταστήματα της Ερμού, απευθύνοντας το απεργιακό κάλεσμα σε εργαζόμενους φοιτητές που σε μεγάλο ποσοστό δουλεύουν στον κλάδο στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, ο ΣΕΑ έχει επιμεληθεί και ειδικό υλικό που απευθύνεται στους εργαζόμενους φοιτητές και σπουδαστές, καλώντας τους στην απεργία.

«4+1 λόγοι για να απεργήσεις»

Με το εύστοχο υλικό του ο ΣΕΑ καλεί τους φοιτητές και τους σπουδαστές σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη.

Στο κάλεσμα μάλιστα αποτυπώνονται οι 4+1 λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι φοιτητές και σπουδαστές πρέπει να πάρουν θέση:

«1: Γιατί οι εργοδότες μάς θέλουν διαθέσιμους κάθε μέρα όποτε μας έχουν ανάγκη για τα κέρδη τους. Μας κλέβουν τη ζωή!

2: Γιατί τα σπαστά και λάστιχο ωράρια είναι εμπόδιο στις σπουδές μας, μας στερούν τον ελεύθερο χρόνο, τις παρέες και τις οικογένειές μας!

3: Γιατί πρέπει να δώσουμε μάχη με τους εργοδότες για να πάρουμε την φοιτητική άδεια που δικαιούμαστε.

4: Γιατί η ακρίβεια καλπάζει και ο μισθός δεν φτάνει για νοίκι - σπουδές - δραστηριότητες».

Σε ό,τι αφορά ειδικά τους φοιτητές, προστίθεται και 1 επιπλέον λόγος:«Γιατί με το ταξικό μέτρο των διαγραφών κινδυνεύουμε να μην ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, αφού όλα τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά εμπόδια για εμάς». Το παραπάνω επιβεβαιώνεται άλλωστε και από το πλήθος των καταγγελιών των φοιτητικών συλλόγων, αλλά και του ΣΕΑ, για διαγραφές εργαζόμενων φοιτητών από τις σχολές τους επειδή δούλευαν ή επειδή οι εργοδότες τούς στερούσαν τη φοιτητική άδεια.

Συνέχεια στις παρεμβάσεις





Οι περιοδείες και οι εξορμήσεις τουσυνεχίζονταιστην «Inditex» και στα «H&M» στην Ερμού και στα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Αντίστοιχα η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης προχωρά σήμερα σε περιοδεία στις 10 π.μ. σε καταστήματα του κέντρου και αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο «One Salonica».

Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Παροχής Υπηρεσιών Αχαΐας έχει περιοδεύσει σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, όπου κυριαρχούν στις συζητήσεις με τους εργαζόμενους η κατάσταση με την ακρίβεια, τους όρους δουλειάς σε κάθε χώρο, αλλά και την έντασή της και με τις προωθούμενες αλλαγές για κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Οι περιοδείες συνεχίζονται, αύριο Πέμπτη στις αποθήκες των «LIDL» στη ΒΙΠΕ και την Παρασκευή 17 Ιούλη, σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο της Πάτρας.

Τη συμμετοχή τους στην απεργία εκτός από τα Κλαδικά Σωματεία του Εμπορίου έχουν αποφασίσει και τα επιχειρησιακά Σωματεία στα «Lidl», στα «ΙΚΕΑ», στο «Πλαίσιο», στα «Notos» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στα «Praktiker». Απόφαση έχει πάρει και το Σωματείο Εργαζομένων στον «Σκλαβενίτη» Βορείου Ελλάδος.

Στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στηρίζοντας την απεργία η ΟΒΣΑ και η ΟΓΕ.

Οι διεκδικήσεις των εμποροϋπαλλήλων

Μπροστά στην απεργία η ΟΙΥΕ και τα Συνδικάτα διατρανώνουν τις διεκδικήσεις τους για κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Απαιτούν μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επιπλέον, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Κατοχύρωση επιδομάτων όπως γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας, κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.