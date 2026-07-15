ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σήμερα η απεργιακή απάντηση στον εμπαιγμό από την κυβέρνηση

Μία ακόμα κρίσιμη μάχη στον αγώνα τους για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια μετά την καταστροφική πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2021 δίνουν οι ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας, με την 24ωρη απεργία που οργανώνουν σήμερα Τετάρτη και την απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία της Ιστιαίας.

Αποφασιστικά και συσπειρωμένοι στο Σωματείο τους διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς για την εργασία τους στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους, διατρανώνοντας ότι δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους με κάτι παραπάνω από 800 ευρώ τον μήνα.

Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση και στον αισχρό εμπαιγμό από την κυβέρνηση, που «παίζει» με τις ζωές και την επιβίωση των οικογενειών τους. Που τη μια μέρα χαρακτηρίζει δίκαιο το αίτημά τους για αυξήσεις στις αποδοχές τους και δεσμεύεται προφορικά, και την άλλη κάνει ότι «δεν ξέρει, δεν άκουσε», μετακυλίοντας τις ευθύνες από υπουργείο σε υπουργείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ενας εμπαιγμός που κρατάει πάνω από ενάμιση χρόνο τώρα, και τις τελευταίες μέρες πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι αναδιπλώσεις και παλινωδίες της κυβέρνησης δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ζωή και οι ανάγκες των ρετσινάδων - δασεργατών αντιμετωπίζονται ως «κόστος», ότι γι' αυτούς και τις οικογένειές τους δεν περισσεύει ούτε σεντ την ίδια στιγμή που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Η τελευταία εξέλιξη με την αναδίπλωση της κυβέρνησης δυνάμωσε ακόμα περισσότερο την αποφασιστικότητα των ρετσινάδων και δασεργατών, που με τη σημερινή κινητοποίηση ετοιμάζονται να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά. Η πρώτη αγωνιστική απάντηση δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με τη για άλλη μια φορά μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στην Αγία Αννα, όπου αποφασίστηκε η προκήρυξη νέας απεργιακής κινητοποίησης αν η κυβέρνηση δεν δώσει άμεσα γραπτές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Την αποφασιστικότητα των ρετσινάδων και δασεργατών να δώσουν δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπαιγμό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους διαπίστωσε για άλλη μια φορά κλιμάκιο της διοίκησης του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας που με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Μπάμπη Τσιβίκα, συνέχισε μέχρι την τελευταία στιγμή τις περιοδείες στα συνεργεία των δασεργατών του ειδικού προγράμματος, ενημερώνοντας για τις τελευταίες εξελίξεις και καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία.

Κάλεσε τους εργάτες να διατηρήσουν την ενότητα και τη συσπείρωση στο Σωματείο τους, τονίζοντας ότι απέναντί τους έχουν μια σκληρή, αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν πρόκειται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους χωρίς οργανωμένη και μαζική πίεση. Επεσήμανε πως ο,τι έχει κερδηθεί μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα του συλλογικού οργανωμένου αγώνα, της μαζικής συμμετοχής και της πλατιάς εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης. Και τόνισε ότι στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουν και μπροστά στις σημερινές εξελίξεις, μέχρι όλες οι δεσμεύσεις να γίνουν πράξη και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους.

Να σημειωθεί ότι οι ρετσινάδες - δασεργάτες και το Σωματείο τους, εκτός από την αύξηση των αποδοχών όλων όσοι εργάζονται στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους στα 1250 ευρώ μεικτά, διεκδικούν επίσης την αναγνώριση της εργασίας τους ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής και την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος, μέτρα στήριξης για τους ρητινοκαλλιεργητές που έχουν απομείνει στο υγιές δάσος και να ανοίξει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση η συζήτηση για την επέκταση του προγράμματος και την εξεύρεση λύσης στα ζητήματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό, καθώς και την αναγνώριση των χρόνων και της πραγματικής φύσης της εργασίας τους.