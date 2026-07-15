Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα «Notos» (Σταδίου και Αιόλου). Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

- Στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ. έξω από το κατάστημα των «Notos» (Τσιμισκή).

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου.

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο» (Μιχαήλ Αγγέλου και Χαριλάου Τρικούπη).

- Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια.

- Καλαμάτα, 11 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους.

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα.

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία.

- Ρόδος, παρέμβαση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κύπρου.

- Χαλκίδα, 10 π.μ. έξω από τα «Zara» (Αβάντων 39).

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Κατώλα.