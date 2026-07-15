Μακροβούτια και φέτος από σερβιτόρους για τα κέρδη των ομίλων

Μόνο οργή προκαλεί άλλη μια εικόνα της βαρβαρότητας που επικρατεί στις σεζόν της εξόντωσης.

Αυτή τη φορά είχαμε σερβιτόρο σε γνωστή παραλία της Πάρου να κολυμπάει για να σερβίρει σαμπάνια τους λουόμενους. Ο εργαζόμενος εμφανίζεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο να μπαίνει κανονικά στο νερό προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του και να προσφέρει άλλη μια «αξέχαστη εμπειρία» στους θαμώνες, όπως συχνά υπόσχονται στις διαφημίσεις τους οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις των νησιών. Μόνο πρωτόβουλη δεν είναι βέβαια μια τέτοια ενέργεια, καθώς οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό ξέρουν καλά ότι μέσα στους χώρους δουλειάς επικρατούν ο εκβιασμός της απόλυσης και η τρομοκρατία, ειδικά την περίοδο της σεζόν που δουλεύουν 6 μήνες τον χρόνο, για να πεταχτούν στην ανεργία μετά, με ένα πενιχρό τρίμηνο επίδομα.

Υπενθυμίζεται ότι δύο χρόνια πριν αντίστοιχη εικόνα είχε έρθει από τη Ρόδο, με εργαζόμενο που σέρβιρε με το κεφάλι του να βρίσκεται οριακά έξω από το νερό, με τον «Ριζοσπάστη» να βρίσκεται τότε στο νησί, αποκαλύπτοντας πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Κάπως έτσι χτίζεται το «τουριστικό θαύμα» των μεγαλοξενοδόχων και των ομίλων του Τουρισμού και της Εστίασης. Με εξευτελιστικές συνθήκες δουλειάς, άγρια εκμετάλλευση, χαμηλούς μισθούς, εξαντλητικά ωράρια, με τους εργαζόμενους να τρέχουν από πόστο σε πόστο, πολλές φορές χωρίς να τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Ετσι διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού «προϊόντος» με φτηνό εργατικό κόστος, ενώ η δίψα για παραπάνω κέρδος φτάνει στο σημείο να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τεράστιες ευθύνες έχουν βέβαια όλες οι κυβερνήσεις που έχουν στρώσει το έδαφος για το εργοδοτικό ξεσάλωμα, αλλά και οι συνδικαλιστές της εργοδοσίας, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό, που έχουν υπογράψει τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις σε Κρήτη και Ρόδο με μισθούς πείνας, δουλειά «6 στα 7» και εργασία ακόμα και στο ρεπό.