ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 420

Κορυφαία η ελληνική αποστολή με 28 μετάλλια

Θριαμβευτικά ολοκληρώθηκε για την ελληνική αποστολή ιστιοπλοΐας η παρουσία της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με σκάφη 420, που έγινε στη Γαλλία, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως η κορυφαία χώρα στη διοργάνωση, με την κατάκτηση 28 μεταλλίων. Σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, οι αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας μας διακρίθηκαν σε όλες τις κατηγορίες, με τους διοργανωτές να απονέμουν στην ελληνική αποστολή το βραβείο «Francis Mouvet» για την κορυφαία χώρα του κόσμου στα σκάφη 420 για το 2026! Οι συγκεκριμένες επιτυχίες έρχονται ως συνέχεια στη σταθερά ανοδική πορεία της ελληνικής ιστιοπλοΐας σε διεθνές επίπεδο.

Οσον αφορά τις ελληνικές επιτυχίες, στην κατηγορία ανδρών - μεικτό οι Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία mix, καταλαμβάνοντας την 1η θέση ανάμεσα σε 147 σκάφη. Το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών κατέκτησε το δίδυμο των Σωκράτη Χαμαριά - Ιάσωνα Ξύπα, ενώ στην ίδια κατηγορία ασημένιοι αναδείχθηκαν οι Ιωάννης Τουρνής - Κυριάκος Ζαπονίδης. Στις γυναίκες οι Αθηνά Σουλιώτη - Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Πολλές και σημαντικές ήταν οι ελληνικές επιτυχίες και στις ηλικιακές κατηγορίες, συγκεκριμένα στην Κ17 τα 8 από τα 10 πρώτα σκάφη σε σύνολο 108 πληρωμάτων ήταν ελληνικά, σαρώνοντας τα μετάλλια.

Ελληνικές πρωτιές υπήρξαν και στη γενική βαθμολογία του πρωταθλήματος, όπου το χρυσό κατέκτησαν οι Φαίδρα Τσουλφά - Λυδία Ναχαμούλη, το ασημένιο οι Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος - Γεώργιος Μάνδηλας και το χάλκινο οι Φίλιππος Πορτοσάλτε - Ανδρέας Ψωμιάδης.

Στις γυναίκες την 1η θέση κατέλαβαν οι Φ. Τσουλφά - Λ. Ναχαμούλη και τη 2η οι Αννα Μαρία Μακρή - Βεσελίνα Τρότσκου.

Στους άνδρες το χρυσό κατέκτησαν οι Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος - Γεώργιος Μάνδηλας και το ασημένιο οι Φίλιππος Πορτοσάλτε - Ανδρέας Ψωμιάδης.

Στο mixed το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη - Κωνσταντίνος Σουρλατζής και το ασημένιο οι Δημήτρης Σπονδυλίδης - Μαρία Πεταχίδου.

Τέλος, στην Κ15 οι Οδυσσέας Δέτσης - Νικόλαος Δραβίλλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Συγχαρητήρια από το ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και στις αθλήτριες της ελληνικής αποστολής της ιστιοπλοΐας για την εμφάνισή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 που διεξήχθη στη Γαλλία. Η Εθνική ομάδα κατέκτησε 28 μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες και οι διοργανωτές τής απένειμαν το βραβείο "Francis Mouvet", ως την κορυφαία χώρα του κόσμου στα 420 για το 2026.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας και πολύ σκληρής δουλειάς που γίνεται από τους ιστιοπλόους μαζί με τους προπονητές τους, τους ομίλους τους και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Καλή συνέχεια με δύναμη και υγεία».