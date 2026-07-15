ΑΓΓΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Με παρελθόν και ανοιχτούς λογαριασμούς

Με ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν, Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται απόψε στην Ατλάντα (22.00 ώρα Ελλάδας - ΕΡΤ1) στον δεύτερο ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ, διεκδικώντας η καθεμιά το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξυπνά μνήμες από την περίφημη συνάντηση των δύο ομάδων στο Μεξικό το 1986, που σφραγίστηκε από την παρουσία του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη νίκη της Αργεντινής να ανοίγει τον δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και τα έντονα παράπονα των Αγγλων για το περίφημο γκολ με το «χέρι του θεού». Στα ξεχωριστά στοιχεία του αποψινού αγώνα είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο Λιονέλ Μέσι θα τεθεί αντίπαλος της Αγγλίας.

Με στόχο να παραμείνει σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου της ως παγκόσμιας πρωταθλήτριας, η Αργεντινή επιδιώκει να κάνει το προτελευταίο βήμα στην αποστολή της και να βρεθεί σε τελικό Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Από την άλλη η Αγγλία, στην τέταρτη παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης, στοχεύει σε μια ιστορική υπέρβαση που θα τη φέρει για δεύτερη φορά στην Ιστορία της σε τελικό μετά το 1966, όταν και είχε κατακτήσει το μοναδικό της τρόπαιο.

Ενόψει της αναμέτρησης δεν υπάρχουν ζητήματα για τον τεχνικό της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, καθώς οι Ρομέρο και Παρέδες ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις τους, ενώ το χτύπημα του Μέσι στον προημιτελικό με την Ελβετία δεν εμπνέει ανησυχία. Οσο για την Αγγλία, ο Τόμας Τούχελ θα στερηθεί εκ νέου τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Κουάνσα, ενώ ο Ράις ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.