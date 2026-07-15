SUPER LEAGUE

Ισοπαλία στους ανταγωνισμούς

Οι οξυμένοι εσωτερικοί ανταγωνισμοί καθιστούν άλυτο γρίφο την ανάδειξη νέου προέδρου στη Super League, με τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία της Λίγκας να καταλήγει κι αυτή άκαρπη, όπως και η πρώτη πριν λίγες μέρες. Οι δύο βασικοί αντίπαλοι για την προεδρία, ο απερχόμενος Β. Μαρινάκης, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και εκείνος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γ. Αλαφούζος, αναδείχθηκαν και πάλι ισόπαλοι, έχοντας πάρει έκαστος τις μισές ψήφους στο σύνολο των 14 ΠΑΕ, με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, έχοντας προτείνει οι δύο αντίπαλοι να έχουν εναλλάξ ετήσια προεδρία.

Η πλευρά του Β. Μαρινάκη χαρακτήρισε «στημένη» την πρόταση της ΕΠΟ, αντιπροτείνοντας λύση κοινής αποδοχής, ενώ έκανε λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» προς όφελος της αντίπαλης πλευράς. Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, Αχιλλέας Μπέος, κάλεσε τους δύο αντιπάλους να αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους προκειμένου να βρεθεί άλλη λύση.

Μέσα σε αυτήν την «ωραία ατμόσφαιρα» ανάμεσα στους επιχειρηματίες των ΠΑΕ, σήμερα θα διεξαχθεί και τρίτη ψηφοφορία, όπου αναμένεται να είναι κομβική η στάση της ΕΠΟ.