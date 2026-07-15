ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα τους, κόντρα στις απολύσεις που επιδίωκε η εργοδοσία

Εκδικάστηκαν και τα ασφαλιστικά μέτρα, παραμένουν στη δουλειά μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης

RIZOSPASTIS

Αλλη μια σημαντική δικαίωση καταγράφεται στον αγώνα των 37 εργολαβικών εργαζομένων στα Χημικά των ΒΕΘ ΕΛΠΕ. Συγκεκριμένα, και ενώ το τελευταίο διάστημα οι 37 εργολαβικοί βρίσκονταν στην εργασία τους με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου, την περασμένη Δευτέρα βγήκε και η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που τους δικαιώνει. Ετσι, οι 37 παραμένουν στη δουλειά μέχρι την έκδοση της απόφασης από την τελική εκδίκαση της αγωγής, που θα γίνει τον προσεχή Οκτώβρη.

Η απόφαση πιθανολογεί ότι συντρέχουν τα στοιχεία της μεταβίβασης τμήματος επιχείρησης, στην οποία ανήκει και το εργατικό δυναμικό, και άρα θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και με τον νέο εργολάβο.

Ετσι, παρόλο που η εργοδοσία επιχείρησε να τους πετάξει έξω, όσο κι αν προσπάθησε να τους λυγίσει με την ομηρία, τους εκβιασμούς και τα δικαστικά παιχνίδια, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν ύστερα από τον πολυήμερο αγώνα τους.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Απρίλη, με την είσοδο του νέου εργολάβου, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έμειναν εκτός εργασίας, γιατί αρνήθηκαν να παραιτηθούν από τα κεκτημένα δικαιώματά τους. Για πάνω από 50 μέρες βρίσκονταν καθημερινά στην πύλη των ΕΛΠΕ, χωρίς να κάνουν πίσω, χωρίς να δεχτούν τον εκβιασμό να χάσουν τη δουλειά και τα δικαιώματά τους.

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική νίκη που κατακτήθηκε μέσα από την επίμονη πάλη των ίδιων των εργαζομένων, με καθημερινή παρουσία στις πύλες του εργοστασίου, συλλογικές διαδικασίες και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν πανίσχυρο εργοδότη, όπως τα ΕΛΠΕ. Και επιβεβαιώνει ότι ο οργανωμένος, συλλογικός και ανυποχώρητος αγώνας φέρνει αποτέλεσμα.

Δεν υποχώρησαν, δεν έμειναν στην αναμονή, τα κατάφεραν με τον αγώνα τους!

Σε ανακοίνωσή του το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία σημειώνει:

«Οι 37 εργολαβικοί συνάδελφοί μας δεν περίμεναν σωτήρες. Δεν υποχώρησαν. Δεν αποδέχτηκαν να χάσουν τη δουλειά, την προϋπηρεσία και τα συσσωρευμένα δικαιώματά τους. Με πάνω από 50 μέρες αγώνα, καθημερινά στην πύλη, με τη στήριξη του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας αλλά και πολλών άλλων εργατικών σωματείων της πόλης, απέδειξαν στην πράξη ότι τα θηρία δεν είναι ανίκητα.

Η εξέλιξη αυτή είναι ταυτόχρονα μια νίκη στον συνολικότερο αγώνα ενάντια στην εργολαβοποίηση, στον αγώνα για διασφάλιση της εργασιακής συνέχειας και για κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί αυτό ήταν από την αρχή η ουσία της σύγκρουσης: Να διασφαλίζεται η εργασιακή συνέχεια των εργαζομένων χωρίς να χάνουν τα συσσωρευμένα δικαιώματά τους ακόμα κι αν αλλάζουν οι εργολάβοι. Να μη γίνει κανονικότητα το να αλλάζει ο εργολάβος και να πληρώνει ο εργαζόμενος το μάρμαρο.

Η εργοδοσία, τα ΕΛΠΕ, οι εργολάβοι και η κυβέρνηση ήθελαν να περάσει η λογική ότι ο εργάτης είναι αναλώσιμος, ότι μπορεί κάθε φορά να ξεκινά από το μηδέν, ότι μπορεί να χάνει μισθό, προϋπηρεσία και δικαιώματα για να μένουν άθικτα τα κέρδη των ομίλων.

Δεν τους πέρασε.

Τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και για ένα ακόμα ζήτημα που εκκρεμεί. Να δοθούν άμεσα στους 37 εργαζόμενους τα κουπόνια καυσίμων που πήραν οι υπόλοιποι εργολαβικοί εργαζόμενοι και τα οποία αφορούν τη χρήση του 2025. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζεται αυτή η άδικη εξαίρεση, ως ένα ακόμα επεισόδιο στον εκβιασμό από τα ΕΛΠΕ.

Οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν για δύο μήνες μπλεγμένοι σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς χωρίς καμία δική τους ευθύνη, έχασαν μισθούς και εισόδημα σε μια περίοδο ακρίβειας και ασφυκτικής πίεσης για τις λαϊκές οικογένειες. Η χορήγηση αυτής της παροχής είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει τώρα.

Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική κατοχύρωση της δουλειάς και όλων των δικαιωμάτων τους. Συνεχίζεται μέχρι να καταργηθεί το αίσχος της εργολαβοποίησης. Συνεχίζεται μέχρι να γίνει πράξη αυτό που έχουν ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι: Σταθερή δουλειά, εργασιακή συνέχεια, πλήρη δικαιώματα.

Οι 37 άνοιξαν τον δρόμο. Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα».