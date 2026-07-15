Τετάρτη 15 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Μαζικό συλλαλητήριο διεκδίκησης για τα οξυμένα προβλήματα του νησιού

Με μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας - Βόνιτσας οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία του νησιού έστειλαν ηχηρό μήνυμα καταδίκης της πολιτικής που τσακίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, πολιτική που υλοποιήθηκε και υλοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

Την κεντρική ομιλία στο συλλαλητήριο έκανε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Αλέκος Βεροιώτης, καταγγέλλοντας την υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων για χάρη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων του Τουρισμού. Κάλεσε τον λαό της Λευκάδας σε ξεσηκωμό, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα υδροδότησης, αποχέτευσης και καθαριότητας, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στις αντίστοιχες υπηρεσίες, αυξημένη κρατική χρηματοδότηση και πλήρη προστασία των δημόσιων χώρων και των παραλιών από κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Ηλίας Κούρτης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Εγκλουβής, και ο Νώντας Μωραΐτης εκ μέρους του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το δημοτικό πάρκινγκ, που η δημοτική αρχή θέλει να το λειτουργήσει επί πληρωμή, το «ελευθέρωσαν» συμβολικά και κατέληξαν στο διοικητήριο όπου στεγάζονται η Περιφέρεια και ο δήμος, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ιδιωτικοποιήσεων.

    

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