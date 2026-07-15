ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Aνάσα για τη λαϊκή οικογένεια οι καλοκαιρινές δραστηριότητες

Για άλλη μια χρονιά τα σωματεία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων ξεδιπλώνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα καλοκαιρινής δραστηριότητας, που όπως κάθε χρόνο θα κορυφωθεί με το μεγάλο γλέντι αλληλεγγύης την Τρίτη 25 Αυγούστου, στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους. Στο επίκεντρο αυτών των πρωτοβουλιών, που αποτελούν ανάσα και διέξοδο στην καρδιά του καλοκαιριού για τη λαϊκή οικογένεια, βρίσκεται η ανάδειξη των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και της νεολαίας για πολιτισμό, αθλητισμό, ψυχαγωγία και διακοπές. Ζητήματα που βρίσκονται στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων των εργατικών σωματείων, μαζί με την πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στις δραστηριότητες αυτές, που πλέον αποτελούν σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους της περιοχής, παίρνουν μέρος εκατοντάδες εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων, που κάνουν υπόθεσή τους την επιτυχία των εκδηλώσεων, με περιοδείες στους χώρους δουλειάς, εξορμήσεις σε παιδικές χαρές και πλατείες, με τη διακίνηση της τετρασέλιδης ανακοίνωσης και τα κουπόνια της λαχειοφόρου αγοράς.

Καθημερινά αυτές τις μέρες έρχονται σε επαφή με εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και νέους, συζητάνε για τα οξυμένα προβλήματά τους, αναδεικνύοντας τις αιτίες τους αλλά και την αγωνιστική διεκδίκηση. Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα στηρίζονται δράσεις όπως οι δωρεάν εκδρομές για μπάνια, οι αιμοδοσίες του Εργατικού Κέντρου, η λειτουργία των Λαϊκών Μαθημάτων Αλληλεγγύης για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, συνολικά η δράση των σωματείων. Είναι επίσης μια ευκαιρία να γνωριστούν περισσότεροι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους, να οργανωθούν σε αυτά, να δουν από κοντά την αξία της συλλογικής διεκδίκησης και δράσης.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά η παιδική γιορτή στο Αλσος





Στο ίδιο πλαίσιο, το Εργατικό Κέντρο, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ενωση Γονέων Δήμου Ιωαννιτών, ο Σύλλογος Γυναικών, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων διοργανώνουν για 6η συνεχόμενη χρονιά την

Τίτλος της φετινής γιορτής είναι «Σε μια αλάνα η ανεμελιά φραγμένη από τα κάγκελα του κόσμου... ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ» και έχει θέμα την παιδική ανεμελιά, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργική και ποιοτική ψυχαγωγία των παιδιών.

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές στην τετρασέλιδη ανακοίνωση για την εκδήλωση, «η φετινή παιδική γιορτή είναι αφιερωμένη στην ανεμελιά των παιδιών μας, στο παιχνίδι τους, στη γνωριμία με τη φύση, την αθωότητα που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Το παιχνίδι δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι βασικό μέσο μάθησης και ανάπτυξης. Μέσα από αυτό, το παιδί καλλιεργεί τη φαντασία, τη συνεργασία και την πρωτοβουλία. Στα παιχνίδια ρόλων δοκιμάζει κοινωνικές συμπεριφορές, κατανοεί καλύτερα τον κόσμο γύρω του και προετοιμάζεται για την ενήλικη ζωή. Το παιδί στο παιχνίδι δείχνει στοιχεία του ανθρώπου που θα γίνει αργότερα. Προετοιμάζεται για τη ζωή που έχει μπροστά του».

Η ανατροφή, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση της νέας γενιάς αντιμετωπίζονται σήμερα από το κράτος ως ένα περιττό "κόστος", αφήνοντας ορθάνοιχτο το πεδίο της κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι γονείς βρίσκονται πλήρως εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην εργασιακή εξάντληση και τις συνεχώς αυξανόμενες οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι νόμοι που προωθούν το σμπαράλιασμα του σταθερού εργάσιμου χρόνου, τα εξαντλητικά 10ωρα και 13ωρα, η διαρκής εντατικοποίηση της δουλειάς και η ισοπέδωση της κυριακάτικης αργίας πνίγουν τον ελεύθερο χρόνο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Αυτή η βίαιη καθημερινότητα μεταφέρεται και μέσα στις σχολικές αίθουσες. Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με ένα σχολείο που μετατρέπει τη γνώση σε εμπόρευμα και τους μαθητές σε αριθμούς, διαχωρίζοντάς τους σε "πετυχημένους" και "αποτυχημένους". Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφυκτική με την επικείμενη καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και την προωθούμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρόκειται για μέτρα που θα γιγαντώσουν το άγχος σε μαθητές και γονείς, οδηγώντας τις λαϊκές οικογένειες σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική αφαίμαξη προς όφελος των μεγάλων φροντιστηριακών ομίλων.

Η αδικία αυτού του βαθιά ταξικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην πρόσφατη περίπτωση της υποψήφιας στις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γιάννενα που βρήκε τις πόρτες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ερμητικά αμπαρωμένες την ίδια ώρα που βίωνε την τραγική απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έπεσε θύμα σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα της περιοχής.

Απέναντι σε αυτό το ζοφερό σκηνικό, τα ταξικά σωματεία προτάσσουν την πάλη για ένα σχολείο που θα μορφώνει, θα εμπνέει και θα στηρίζει την προσωπικότητα κάθε παιδιού με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Το δημιουργικό, συλλογικό παιχνίδι αποτελεί αντίδοτο στην "κοινωνική ασφυξία" και στον απομονωτισμό τον οποίο επιβάλλει το σημερινό σύστημα, καθώς ανατρέπει στην πράξη το κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο "ο θάνατός σου - η ζωή μου"».

«Δεν αποδεχόμαστε ένα μέλλον με πολέμους, εξάντληση και ανασφάλεια, όπου οι ανάγκες των εργαζομένων και των παιδιών τους θυσιάζονται για τα κέρδη των λίγων», διαμηνύουν οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους.

Με μια σειρά από πολύμορφες πρωτοβουλίες - παιδικές γιορτές, εκδηλώσεις αλληλεγγύης, αγώνες δρόμου, λαϊκά μαθήματα και μπάνια - τα σωματεία της πόλης αποδεικνύουν στην πράξη ότι η πάλη για καλύτερο μεροκάματο, για Συλλογικές Συμβάσεις, για ασφαλείς συνθήκες εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον των παιδιών της εργατικής τάξης, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ελπίδα.

Η ανακοίνωση των σωματείων καταλήγει με τα λόγια του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ:

«Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά... Ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι».

Η γιορτή θα περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικές δραστηριότητες: Μαθαίνουμε να διαβάζουμε χάρτες, εξερευνούμε τη φύση, παιχνίδι ισορροπίας, ο κόσμος των βιβλίων, παιχνίδια της γειτονιάς, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Και θα ολοκληρωθεί με Θέατρο Σκιών, «Το τσίρκο του Καραγκιόζη», από τον Αγάπιο Αγαπίου.

Οι εκδηλώσεις

Αναλυτικά οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις των εργατικών σωματείων: