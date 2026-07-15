Μίκης Θεοδωράκης - 5 χρόνια μετά

Ενα σπάνιο αφιέρωμα στα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Ζάτουνας, μπροστά στο Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη, τηνστις 8 το βράδυ, λίγες μέρες μετά την ημερομηνία γέννησής του.

Μια σημαντική συναυλία με τραγούδια σε ποίηση Ανδρέα Κάλβου, Mανόλη Αναγνωστάκη, Αγγελου Σικελιανού, Μάνου Ελευθερίου, Κώστα Καλαντζή και του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, που τα έγραψε όσο ήταν εξόριστος στη Ζάτουνα.

Τα έργα θα ερμηνεύσουν ο διεθνής λυρικός τραγουδιστής Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ιωάννα Φόρτη, καταξιωμένη ερμηνεύτρια της λυρικής σκηνής και όχι μόνο, που επανειλημμένα έχουν συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και έχουν αποδώσει έργα του και υπό τη διεύθυνσή του. Στο πιάνο ο διακεκριμένος σολίστ Αχιλλέας Γουάστωρ.

Η συναυλία έχει τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και είναι με ελεύθερη είσοδο.