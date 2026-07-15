«Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα»

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Ενα τεράστιο σκηνικό οικοδόμημα, σαν πρόσοψη σπιτιού, εκτείνεται απ' άκρη σ' άκρη. Αυστηρό και φθαρμένο, με μια μεγάλη πόρτα - πύλη που οδηγεί σε μια δεύτερη, ίδια πρόσοψη, που οδηγεί σε άλλες, και στο τέλος ένα παράθυρο ανοιχτό, με τις κουρτίνες να ανεμίζουν. Κάτω, η σκηνή γεμάτη άμμο και πάνω της, με πόδια γυμνά, ο ηθοποιός Θέμης Πάνου: «Εγώ; Δασκάλα είμαι». Για την υπόλοιπη μία ώρα και κάτι της παράστασης ο χώρος και ο χρόνος θα μεγεθυνθούν, ενώ η απόσταση μεταξύ σκηνής και πλατείας θα εκμηδενιστεί.

Σεπτέμβρης 1950. Μια δασκάλα, 20 χρονών, φεύγει από το χωριό της Κοζάνης για να διοριστεί σε ένα μονοθέσιο σχολείο ενός μικρού νησιού στις Κυκλάδες. Νησί: Ενα κομμάτι ξηράς που το περιβάλλει θάλασσα. Πρώτα ανακαλύπτει τη θάλασσα, κολυμπάει με κάθε καιρό. Επειτα ανακαλύπτει τη στεριά, την καχυποψία και τον συντηρητισμό της τοπικής κοινωνίας. Υστερα ανακαλύπτει την ύπαρξη ενός δεύτερου νησιού που υπάρχει αντίκρυ, όταν καλείται να καλύψει την απουσία δασκάλας, κρυφά από το υπουργείο. Και εκεί η γνωριμία της με τον «μεγάλο» Στάθη, έναν δεκαεξάχρονο μαθητή που γνωρίζει όσο κανείς τη θάλασσα αλλά δεν γνωρίζει πώς να αρθρώνει και να γράφει, θα την κάνει να ανακαλύψει πολλά περισσότερα, που μετά από χρόνια θα τα εξομολογηθεί μόνο σε μας, πάνω σε αυτήν τη σκηνή.

Το έργο αποτελεί δραματοποίηση του διηγήματος της Βίλιας Χατζοπούλου «Με το ένα χέρι κρατούσε τον Καραγάτση και με το άλλο το τσιγάρο». Συναντάμε γνώριμα στοιχεία και μοτίβα της γραφής της («Ακούω την καρδιά του παίχτη», «Κυκλάδες»): Το νησί, οι Κυκλάδες, η θάλασσα, η φωτιά, το ψωμί, στοιχεία με μια σχεδόν αρχέγονη δύναμη που σαν αναγνώστης τα γεύεσαι, τα μυρίζεις, τα κρατάς στα χέρια σου. Στοιχεία που γίνονται εν τέλει συμβολικά, αλλά χάρη στην πρώτη αισθητηριακή σχέση των ηρώων με αυτά και κατά συνέπεια και τη δική μας. Η γραφή της τραχιά και ευαίσθητη, χωρίς συναισθηματισμούς αλλά γεμάτη συναίσθημα, γίνεται καταγραφή των λεγομένων των χαρακτήρων της, των τόσο πραγματικών και αντιφατικών χαρακτήρων της, που αυτονομούνται από την πένα και συχνά δεν προδίδουν τα ανομολόγητά τους ούτε σε εμάς τους αναγνώστες. Ετσι, ανομολόγητη μέχρι το τέλος, ακόμα και σε μας, είναι και αυτή η εξομολόγηση της δασκάλας, που μοιράζεται τις μνήμες που την στοιχειώνουν, ενδεχομένως για να πάρει μια απάντηση από εμάς ή από τον εαυτό της όταν τον ακούει: Τα έκανε όλα σωστά ή λάθος; Και τι είναι το σωστό, τι το λάθος; Οσα μας αφηγείται είναι οι πράξεις, τα διλήμματα, οι αποφάσεις της ίδιας και των γύρω της που έρχονται μέσα από τη σύγκρουση: Κοινωνίας και ατόμου, δυνατότητας και πραγματικότητας, ζωής με ζήτα μικρό και Ζωής με ζήτα κεφαλαίο. Οι ήρωες του έργου δεν πράττουν όπως θα θέλαμε εμείς ή η συγγραφέας τους. Πράττουν όπως ορίζονται οι ίδιοι μέσα στις συνθήκες που ζουν. Δεν λένε αυτό που βαθύτερα σκέφτονται ή θέλουν. Το ανομολόγητο υπάρχει στις παύσεις τους, κάτι το οποίο τονίζεται θαυμάσια με τη σκηνοθεσία. Και ίσως οι πιο ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της παράστασης είναι εκείνες όπου η δασκάλα χάνεται από το οπτικό μας πεδίο, απομονώνεται με το ανομόλογητό της, πίσω από τους χοντρούς τοίχους, εκεί όπου «η λαχτάρα ήτανε πίσω απ' τις πόρτες κλεισμένη».

Το να καταφέρει ένας ηθοποιός να έχει τόσο καθηλωτική παρουσία όταν δεν τον βλέπουμε επί σκηνής είναι υποκριτικά αξιοσημείωτο. Ο Θέμης Πάνου - αδιαμφισβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της χώρας, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία μαζί με την Β. Χατζοπούλου - είναι η δασκάλα, είναι η μάνα της, είναι ο Στάθης, είναι οι κάτοικοι του νησιού και ταυτόχρονα δεν είναι. Είναι και οι συνθήκες και τα υποκείμενα. Καταφέρνει με δεξιοτεχνία να σμιλέψει την απόσταση μέσω της εξιστόρησης με το βίωμα της μαρτυρίας, τη μοναχικότητα του μονολόγου με την ανάγκη του διαλόγου με το κοινό. Είναι αφηγητής.

Μοιραία σκέφτεσαι πόσο λείπει η αφήγηση στη σύγχρονη ζωή. Αυτό το σπουδαίο εργαλείο της ανθρωπότητας, που δεν σκρολάρεται, που μεταφέρει για αιώνες τη γνώση, την εμπειρία, τη μνήμη, ενώνοντας τους ανθρώπους στο τώρα για να αναλογιστούν το παρελθόν. Αστραπιαία περνούν από το μυαλό τα λόγια του Εντουάρντο Γκαλεάνο: «Οι επιστήμονες λένε ότι είμαστε φτιαγμένοι από μικρά σωματίδια, τα άτομα, αλλά εμένα ένα πουλάκι μού είπε ότι είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες». Η αφήγηση δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι ο χρόνος, και η παράσταση με τη λιτή σκηνική της οργάνωση μας δίνει τη δυνατότητα να συντροφέψουμε φαντασιακά την δασκάλα στο γεωγραφικό, χρονικό και υπαρξιακό της ταξίδι. Είμαστε όμως και πάντοτε στο εδώ και τώρα, όπου μέσα σε αυτόν τον μοναδικό παροντισμό του θεάτρου συσχετίζουμε και τη δική μας εποχή: Τον καλογυαλισμένο συντηρητισμό, τα μικρά και μεγάλα διλήμματα, τη δυνατότητα να ορίσουμε τις ζωές μας και τη βίαιη πραγματικότητα που τις ορίζει.

Βγαίνοντας από την αίθουσα της Πειραιώς 260 του Φεστιβάλ Αθηνών, όπου παίχτηκε η παράσταση, νιώθεις τη βαθιά πληρότητα της απλότητας. Μια παράσταση χωρίς φιοριτούρες. Μια επιστροφή στους βασικούς θεατρικούς κώδικες: Μια ιστορία, ένας ηθοποιός και το κοινό. Και από πάνω μας οι καταπιεστικοί τοίχοι αυτού του φθαρμένου οικοδομήματος. Και κάπου στο βάθος ο θαλασσινός αέρας να κουνάει τη λευκή κουρτίνα σαν σκληρή υπενθύμιση: Η θάλασσα είναι «αδιάκοπα παντού», αλλά απαγορεύεται να κολυμπάμε.

Μακάρι η παράσταση να συνεχίσει κι άλλο το δικό της ταξίδι, και να τη δούμε σύντομα σε κάποια θεατρική σκηνή.

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Σκηνοθεσία: Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου

Κείμενο: Βίλια Χατζοπούλου

Σκηνικά - κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Σχεδιασμός ήχου: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Σχεδιασμός βιντεοπροβολών - φωτογράφιση: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθετών: Μαρία Σταυροπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Γιάννης Τσούχλος

Βοηθός φωτιστή: Λουκία Ανάγνου

Κατασκευή σκηνικών: Θοδωρής Καρύδης

Κατασκευή κοστουμιού: Βάσω Τσίκου

Οργάνωση παραγωγής: Ars Ex Machina / Νάγια Μητσάκου

Ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου

Τραγούδι: Σμαράγδα Κάκκινου

Θ. Α.