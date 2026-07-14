Δούλευε, έτρωγε και κοιμόταν στο κάτεργο όπου τελικά σκοτώθηκε...

Κατέληξε ο 54χρονος εγκαυματίας από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο - Σοβαρές οι καταγγελίες των συνδικάτων για το νέο φονικό με θύματα εργάτες

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Δεν ήταν απλώς ο χώρος όπου δούλευε. Ηταν και το «σπίτι» του. Εκεί έτρωγε, εκεί κοιμόταν, εκεί τελικά σκοτώθηκε. Ο 54χρονος εργάτης, ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες μετά την έκρηξη και τη φωτιά της περασμένης Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, κατέληξε την Κυριακή στο ΚΑΤ. Δύο ακόμα εγκαυματίες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ενώ ο συνολικός απολογισμός του εργοδοτικού εγκλήματος είναι 11 τραυματίες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης ήταν που ξέσπασε η κόλαση της φωτιάς για μια ακόμα φορά στον Ασπρόπυργο. «Σημείο μηδέν» αυτήν τη φορά ήταν ένα συνεργείο στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής όπου ήταν «αραγμένο» και ένα βυτιοφόρο και ίσως κι άλλες δεξαμενές προπανίου. Οι ισχυρές εκρήξεις που ακολούθησαν συγκλόνισαν την περιοχή. Η φωτιά επεκτάθηκε σε τέσσερις ακόμα χώρους δουλειάς, ζωντανεύοντας τον εφιάλτη του «ντόμινο» για το οποίο προειδοποιούν σωματεία σε περίπτωση Βιομηχανικού Ατυχήματος, ενώ πυκνοί τοξικοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή. Η εργοδοσία αδίστακτη: Εργαζόμενοι σε γειτονικές επιχειρήσεις συνέχιζαν να δουλεύουν, μέχρι τα σωματεία να επιβάλουν την απομάκρυνσή τους.

Η ζωή μάλιστα του 54χρονου εργάτη πριν από την έκρηξη αποκαλύπτει την απάνθρωπη πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας. Σύμφωνα με όσα έχουν εξακριβώσει συνδικαλιστές της περιοχής, ο εργαζόμενος έμενε μέσα στον ίδιο τον χώρο δουλειάς. Δούλευε και, όταν τέλειωνε η δουλειά, παρέμενε εκεί για να κοιμηθεί και να φάει. Ετσι η εργοδοσία ...γλίτωνε και τα κόστη για «φύλαξη»...

Μια ζωή λοιπόν ολόκληρη κλεισμένη μέσα στο εργοστάσιο, θυμίζοντας κάτι μεταξύ μεσαίωνα και των απαρχών της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Δουλειά και ύπνος στο ίδιο κάτεργο, χωρίς καν το στοιχειώδες δικαίωμα να τελειώνει η βάρδια και να επιστρέφει ο άνθρωπος στο σπίτι του. «Αυτό είναι σύγχρονη σκλαβιά», καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές, φωτίζοντας και την απάτη της κυβερνητικής προπαγάνδας για την «ΕΡΓΑΝΗ», την ψηφιακή κάρτα και τους δήθεν αποτελεσματικούς ελέγχους της εργοδοσίας.

Για να μη χαθεί χρόνος από την επισκευή

Σοβαρές είναι και οι καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τέτοιες καταγγελίες που έγιναν σε συνδικαλιστές της περιοχής πραγματοποιούνταν «θερμές εργασίες» σε βυτιοφόρο το οποίο ήταν γεμάτο αέριο, χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία απαέρωση - διαδικασία «gas free» - η απομόνωση και το πλύσιμο του βυτίου. «Γνώριμη εικόνα» για όποιον έχει δουλέψει έστω και μια μέρα στην «πίσω αυλή» της Αττικής: Εργασίες χωρίς μέτρα.

Οπως καταγγέλλουν, τα στοιχειώδη αυτά μέτρα παρακάμφθηκαν για να κερδηθεί χρόνος και να ολοκληρωθεί ταχύτερα η επισκευή. Πρόκειται για κρίσιμες καταγγελίες που απαιτούν πλήρη διερεύνηση, χωρίς κουκούλωμα και χωρίς καμία απόπειρα να μεταφερθούν οι ευθύνες στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Αποτυπώνουν ταυτόχρονα με τον πιο ωμό τρόπο τη λογική που επικρατεί στους χώρους δουλειάς. Κάθε λεπτό που απαιτείται για την ασφάλεια λογαριάζεται ως χαμένος χρόνος για την παραγωγή και το κέρδος.

Από τη μία, ένας εργάτης που δεν έφευγε ποτέ ουσιαστικά από τον χώρο δουλειάς. Από την άλλη, ένα βυτιοφόρο στο οποίο φαίνεται ότι επιχειρήθηκε να γίνει γρηγορότερα η δουλειά, χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες προστασίας. Αυτές οι δύο εικόνες συμπυκνώνουν το έγκλημα.

Βροχή οι καταγγελίες: Ασυδοσία που δεν αποτελεί εξαίρεση

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη μέρα που έγινε το νέο εργοδοτικό φονικό, εργάτες από την περιοχή που «βλέπουν τους εαυτούς τους» σ' αυτό σπάνε τη σιωπή τους.

Ετσι, τις επόμενες μέρες της έκρηξης έφτασαν στα σωματεία νέες καταγγελίες εργαζομένων για όσα συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς της περιοχής. Εργάτες υποχρεώνονται να δουλεύουν 7, 8, 9 και 10 συνεχόμενες μέρες. Εργολάβοι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κρύβουν εργαζόμενους σε καρότσες οχημάτων και πορτμπαγκάζ, ώστε να μην περάσουν από την ψηφιακή κάρτα και να μη φανεί ότι εργάζονται περισσότερες μέρες και ώρες. Οι εργοδότες επιχειρούν να κρατήσουν τα σωματεία έξω από τους χώρους δουλειάς, ενώ οι ελεγκτικές υπηρεσίες παραμένουν τραγικά υποστελεχωμένες.

Και όλα αυτά σε μια περιοχή με διυλιστήρια, χημικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες, αποθήκες καυσίμων και εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία «Seveso», χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης, χωρίς ασφαλείς χώρους συγκέντρωσης, καθορισμένες οδούς διαφυγής και τις αναγκαίες υποδομές πυρασφάλειας.