ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μεγάλη πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης της περιοχής

Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία τέτοιων μονάδων δίπλα στον αστικό ιστό, για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Με τις μονάδες ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα να αποδεικνύονται βραδυφλεγείς βόμβες, μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά σε τέτοια εγκατάσταση ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αυτήν τη φορά στην περιοχήη οποία μάλιστα έκαιγε ανεξέλεγκτα επί ώρες, πνίγοντας την ευρύτερη περιοχή στους καπνούς.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που έδωσαν όλη τη νύχτα της Παρασκευής τη μάχη για την κατάσβεση, καθώς μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονταν κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εύφλεκτα υλικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπυρώσεις ή επέκταση της πυρκαγιάς.

Η φύση των υλικών που καίγονταν έκανε το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο, όπως επεσήμαναν στελέχη της Πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα κάηκαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και σκουπιδιών, «πνίγοντας» μεγάλο μέρος της περιοχής - ακόμα και στην πόλη της Λάρισας - σε τοξικό καπνό και επικίνδυνες ουσίες.

Με τους καπνούς να πνίγουν την περιοχή, το κράτος ξεμπέρδεψε με ένα ακόμα μήνυμα από το 112 το βράδυ της Παρασκευής, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο της φωτιάς έσπευσε κλιμάκιο της Τομεακής Επιτροπής Υπαίθρου Λάρισας του ΚΚΕ.

Σοβαρά τα ερωτήματα

Η πυρκαγιά φανέρωσε για άλλη μια φορά τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους, που αφήνει απροστάτευτο τον λαό, αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης ενός πιθανού Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης σε μια περιοχή όπου εργοστάσια με εύφλεκτα υλικά βρίσκονται δίπλα στον οικιστικό ιστό.

Ταυτόχρονα, τα ερωτήματα που τίθενται προς την κυβέρνηση και την Περιφέρεια με αφορμή την πυρκαγιά - και παρά τις προσπάθειες εφησυχασμού - είναι πολλά και σοβαρά: