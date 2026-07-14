Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Φωτιά και στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο μετά την έκρηξη στον Ασπρόπυργο
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Πριν κατακάτσουν οι στάχτες στο Σισμανόγλειο, πριν κατασβεστεί πλήρως η πυρκαγιά στους χώρους - κάτεργα στον Ασπρόπυργο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο το περασμένο Σάββατο. Την κατάσταση για ακόμα μία φορά έσωσαν οι εργαζόμενοι, που αντέδρασαν άμεσα για την αντιμετώπισή της και ταυτόχρονα εκκένωσαν τον χώρο γύρω από το σημείο της πυρκαγιάς. Για τα αίτια της φωτιάς αναμένεται το σχετικό πόρισμα.

«Ηταν ευτύχημα ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα ημέρας γενικής εφημερίας του νοσοκομείου και επομένως έγινε άμεσα αντιληπτή από διερχόμενους εργαζόμενους. Αναρωτιόμαστε όμως τι θα είχε συμβεί αν η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει αργά το βράδυ σε ημέρα μη εφημερίας, οπότε δεν θα γινόταν άμεσα αντιληπτή», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων του «Θριάσιου» Νοσοκομείου, υπενθυμίζοντας τα πρόσφατα αντίστοιχα συμβάντα σε Σισμανόγλειο, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ΚΑΤ, Τζάνειο, «Σωτηρία», Νοσοκομείο Μεσολογγίου, «Παπανικολάου», «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» κ.λπ. Θέτει μάλιστα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες αποτελούν χώρους μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού:

Αν είναι εγκαταστημένα και αν συντηρούνται και λειτουργούν συστήματα αυτόματης ανίχνευσης καπνού και φωτιάς, αν υπάρχει διακριτός ηχητικός συναγερμός, αν λειτουργούν συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης στους χώρους που προβλέπονται. Αν υπάρχουν επαρκείς και συντηρημένοι πυροσβεστήρες και αντλίες και μάνικες νερού και αν είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό στη χρήση τους. Αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για όλο το 24ωρο, με κριτήριο την προστασία ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών και έμφαση στην πρόβλεψη για πιθανή εκκένωση ασθενών διασωληνωμένων, κατακεκλιμένων κ.λπ., με συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού, που αντικειμενικά δυσχεραίνεται από την τακτική εναλλαγή, λόγω της επέκτασης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Αν υπάρχει ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας, τακτικός έλεγχος και συστηματική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αν γίνεται αυστηρός έλεγχος εφαρμογής των παραπάνω μέτρων από τους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Οπως επισημαίνει το Σωματείο, ο κίνδυνος για ασθενείς και εργαζόμενους αυξάνεται λόγω του συνδυασμού παλαιότητας εγκαταστάσεων, έλλειψης σύγχρονων τεχνικών μέσων και ανυπαρξίας σχεδίων εκτάκτου ανάγκης, που είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποχρηματοδότησης από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.

«Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι η επικίνδυνη υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει δραματικές επιπτώσεις για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων και τις συνθήκες εργασίας των εναπομεινάντων εργαζομένων και συνδυάζεται με την ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες, η οποία υπονομεύει την πρόληψη και την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης και ταυτόχρονα κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του "Θριάσιου" Νοσοκομείου, όπου παραμένουν κενές οι 21 από τις 52 οργανικές θέσεις προσωπικού, ενώ σε εργασιακή ομηρία διαρκείας βρίσκονται 11 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, που αν και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες, αντιμετωπίζουν την άρνηση όλων των κυβερνήσεων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου».

  • Αναφορά με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΕ «Θριάσιο» κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, απαιτώντας ολοκληρωμένο σχέδιο πυρασφάλειας σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, με ταυτόχρονη συστηματική συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ουσιαστική ενίσχυση της επικίνδυνα υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.
    

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