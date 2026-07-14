ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στρατιωτική κλιμάκωση και «συμμαχία προθύμων» προετοιμάζουν το αιματοκύλισμα των λαών

κλιμακώνεται καθημερινά με εκατέρωθεν σφοδρά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμενικές υποδομές και εμπορικά πλοία, ενώ την ίδια ώρα ΕΕ και ΗΠΑ, παρά τις αντιθέσεις που θεριεύουν, εντείνουν σε όλα τα επίπεδα την πολεμική προπαρασκευή για ακόμα πιο γενικευμένη σύγκρουση, με το καθεστώς της Ουκρανίας να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή εξοπλισμών.

Σε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια εμπλέκει βαθύτερα τον λαό και τη χώρα μας η κυβέρνηση της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη να συμμετέχει στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τη στρατιωτική στήριξη του ουκρανικού καθεστώτος (βλ. σελ. 4) που έγινε χθες στο Παρίσι, ενώ σήμερα θα γίνει η παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας (Αλωση της Βαστίλης), όπου θα συμμετέχουν και Ουκρανοί στρατιώτες. Σε αυτήν τη μάζωξη των «προθύμων», που γίνεται υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας με τη συμμετοχή ηγετών ή αντιπροσωπειών από 25 χώρες, ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι παρουσίασε το λεγόμενο αντιβαλλιστικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και τη συμπαραγωγή πυραυλικών συστημάτων και το σχέδιο για την παραγωγή πυραύλων Patriot μετά από άδεια από τις ΗΠΑ. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η προώθηση του γαλλο-ιταλικού συστήματος SAMP-T, ενώ αναμενόταν τα μονοπώλια του πολέμου να κλείσουν μια σειρά συμφωνίες, αφού η πολεμική οικονομία είναι στη δεδομένη φάση όξυνσης του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, ζωτικής σημασίας για την καπιταλιστική οικονομία.

Συμφωνία Ουκρανίας με 9 χώρες για αντιβαλλιστικό πρόγραμμα

Μάλιστα η Ουκρανία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν τη δημιουργία του Ολοκληρωμένου Συνασπισμού Αντιβαλλιστικής Αμυνας. Σε κείμενο που υπογράφουν οι ηγέτες των 9 χωρών σημειώνεται: «Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη απειλή που θέτουν οι βαλλιστικοί πύραυλοι και την αυξανόμενη σημασία των αμυντικών δυνατοτήτων για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου, ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη της σύστασης ενός αμιγώς αμυντικού Συνασπισμού Αντιβαλλιστικών Πυραύλων. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στο Εμβληματικό του Σχέδιο, ώστε να εργαστεί με ταχύτητα για την ανάπτυξη μιας αντιβαλλιστικής δυνατότητας».

Συνολικά οι «πρόθυμοι» επανέλαβαν τη στήριξη στο καθεστώς της Ουκρανίας, όπως και τη διάθεση για νέες κυρώσεις στη Ρωσία, ζήτημα που συνδυάζεται και με τη λεγόμενη «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ.

Ιδιαίτερα ανησυχεί, εκτός από την αντιβαλλιστική προστασία, η αντιμετώπιση του ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή πλοίων ρωσικών συμφερόντων που επιχειρούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό στην εξαγωγή υδρογονανθράκων και άλλων προϊόντων και υπόκεινται σε κυρώσεις. Ετσι, αναμένεται να αυξηθούν τα ρεσάλτα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Αλλωστε η ΕΕ έχει ανακοινώσει ότι έχει στα σκαριά το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά υπάρχουν αντιθέσεις και διχογνωμίες, καθώς τμήματα του κεφαλαίου έχουν ζημιές από τη διακοπή της ρωσικής Ενέργειας (χαρακτηριστικά, συγκεκριμένοι βιομηχανικοί κλάδοι στη Γερμανία).

Την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει την αγορά 50.000 επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την Ουκρανία, σε μια παραγγελία αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα αποφάσισε χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο ύψους 140 δισ. ευρώ - 70 δισ. για φέτος και άλλα τόσα το 2027.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, που διέκοψαν την απευθείας παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά την επιστροφή του Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και πλέον μόνο πουλάνε όπλα για την Ουκρανία, μέσω του λεγόμενου PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - προτεραιοπημένη λίστα απαιτήσεων της Ουκρανίας). Επίσης η Τσεχία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει.

Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν σε στρατηγικής σημασίας υποδομές

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών λιμανιών κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, στην Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στρατιωτικού φορτίου. Ρωσικές επιθέσεις αναφέρθηκαν και στη Ζαπορίζιε.

Οι ουκρανικές αρχές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι μια ρωσική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου υπό σημαία του Τόγκο, που μετέφερε ορυκτά λιπάσματα και ήταν αγκυροβολημένο στην περιοχή της Οδησσού, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών μελών του πληρώματος και τον τραυματισμό πέντε.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικό έδαφος, με ιδιαίτερη έμφαση σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και στην Αζοφική Θάλασσα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου στο Κράι Σταυρούπολης της νότιας Ρωσίας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν εκρήξεις και ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας στην περιφέρεια της Μόσχας. Οπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από την πτώση ενός drone στην περιοχή Ιστρα.

Την Κυριακή το Κίεβο ισχυρίστηκε ότι έπληξε με drones 10 δεξαμενόπλοια και 4 πορθμεία στην Αζοφική Θάλασσα, καθώς και ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σιζράν. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν χτυπήματα σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014.

Η Ρωσία ανέστειλε τη ναυτιλία μέσω της διώρυγας Ντον - Αζόφ, μιας ζωτικής σημασίας πλωτής οδού που συνδέει τη Ρωσία με την Ανατολική Ευρώπη και χρησιμοποιείται για την εξαγωγή πετρελαίου, σιτηρών και χάλυβα.

Ανασχηματισμός από τον Ζελένσκι

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά έναν ακόμα ευρύ ανασχηματισμό της ουκρανικής κυβέρνησης, προτείνοντας την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο και των επικεφαλής ορισμένων υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

«Η Ουκρανία αλλάζει την πολιτική της στρατηγική», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «νέα πολιτική στρατηγική» του Κιέβου επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: Την κατασκευή συστημάτων αεράμυνας «Patriot» κατόπιν άδειας (θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ), την προώθηση της υποψηφιότητας της χώρας για ένταξη στην ΕΕ και την εμβάθυνση των δεσμών με την περιοχή του Περσικού Κόλπου, την οποία ο Ζελένσκι χαρακτήρισε μία από τις «πιο πολλά υποσχόμενες» περιοχές στον κόσμο για ασφάλεια και οικονομική συνεργασία. Κάτι που δείχνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το πώς συνδέονται τα δύο μέτωπα του εξελισσόμενου ιμπεριαλιστικού πολέμου, όπου οι λαοί ματώνουν για να θησαυρίζουν οι έμποροι των όπλων και να προωθούν τους γεωστρατηγικούς τους σχεδιασμούς για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, αγορών και σφαιρών επιρροής.