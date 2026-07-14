ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απαίτησαν εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας

Το αίτημα για άμεσα μέτρα αντιπυρικής προστασίας, κόντρα στην πολιτική που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως κόστος, πρόβαλαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς της Θεσσαλονίκης στο συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ.

Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκαν οι πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που ανέδειξαν για άλλη μια φορά τις συνέπειες της πολιτικής που βάζει πάνω από την προστασία της ζωής την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ηταν μάλιστα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, μέσα στον αστικό ιστό και σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και χώρους δουλειάς, η οποία ανέδειξε ξανά τις εγκληματικές ελλείψεις στην πρόληψη και στην αντιπυρική προστασία.

Υπενθυμίζεται ότι από καθαρή τύχη η φωτιά εκδηλώθηκε σε μέρα και ώρα που σε αρκετές επιχειρήσεις της περιοχής δεν υπήρχαν βάρδιες εργαζομένων, ενώ οι πυκνοί τοξικοί καπνοί που σκέπασαν για ώρες τη Θεσσαλονίκη - και όχι μόνο - εξέθεσαν χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

«Δεν δεχόμαστε να ζήσουμε άλλο ένα καλοκαίρι με τον φόβο ότι θα καούμε ζωντανοί»





Eurokinissi

Από το βήμα της συγκέντρωσης ηαντιπρόεδρος τουυπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να ζουν κάθε καλοκαίρι με τον φόβο της φωτιάς και των βιομηχανικών ατυχημάτων, επισημαίνοντας πως οι πυρκαγιές σε εργοστάσια, αποθήκες και βιομηχανικές περιοχές έχουν μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις πυρκαγιές σε Νεοχωρούδα, Λητή, Ωραιόκαστρο, Καλοχώρι, Ασπρόπυργο και Λάρισα, τονίζοντας ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θεωρεί την ασφάλεια των εργαζομένων κόστος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο, εκφράζοντας συμπαράσταση στους τραυματίες και οργή για τον εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του. «Εγκλημα είναι να στηρίζεται η ασφάλεια του λαού στην τύχη», επεσήμανε, υπενθυμίζοντας ότι και στην περίπτωση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα μόνο επειδή σε αρκετές επιχειρήσεις δεν υπήρχαν βάρδιες.

Αναδεικνύοντας την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στον κλάδο της ανακύκλωσης αλλά και στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στις αποθήκες και στα κέντρα logistics, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν καθημερινά σε «παγίδες θανάτου». Οπως υπογράμμισε, η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα μήνυμα του 112 όταν η φωτιά έχει ήδη ξεσπάσει, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης, ουσιαστικά μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, στελεχωμένες υπηρεσίες και σχέδια αντιμετώπισης πριν εκδηλωθεί ο κίνδυνος.





Eurokinissi

Καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση, στις προηγούμενες κυβερνήσεις, στην Περιφέρεια και στους δήμους, τονίζοντας ότι υπηρετούν την ίδια πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της ζωής ως κόστος. «Για τα αναγκαία έργα αντιπυρικής προστασίας, για τη στελέχωση της Πυροσβεστικής, των Δασικών Υπηρεσιών και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, για τον καθαρισμό δασών, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την προστασία των βιομηχανικών περιοχών, δεν βρίσκουν λεφτά. Λεφτά, βέβαια, βρίσκουν για τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, για τη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών πολέμων, για τις επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών ομίλων, για επενδύσεις που εξασφαλίζουν νέα πεδία κερδοφορίας στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγματική προτεραιότητα του κράτους τους. Γι' αυτό και κάθε χρόνο ο λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ίδιες τραγικές εικόνες, είτε πρόκειται για πυρκαγιές, είτε για πλημμύρες, είτε για άλλα φυσικά φαινόμενα που μετατρέπονται σε καταστροφές εξαιτίας της εγκληματικής έλλειψης πρόληψης», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα κατήγγειλε τις συνθήκες εντατικοποίησης στους χώρους εργασίας, την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, εκπαίδευσης και Μέσων Ατομικής Προστασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η προστασία του εμπορεύματος και της περιουσίας τους, όχι της ζωής μας». Κατήγγειλε επίσης τη στάση της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, η οποία «σιωπά όταν καίγονται εργοστάσια και όταν ο λαός πνίγεται στον καπνό».

Χαιρετίζοντας τη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο της ανακύκλωσης, κάλεσε τους εργαζόμενους να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τα σωματεία, τις Γενικές Συνελεύσεις και Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, διεκδικώντας άμεσα μέτρα πυρασφάλειας, διακοπή των εργασιών όταν εκδηλώνονται πυρκαγιές, χωρίς απώλεια μισθού, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Πυροσβεστική και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, ειδικά σχέδια για τις βιομηχανικές περιοχές, πραγματικούς ελέγχους, γιατρούς Εργασίας και Μέσα Ατομικής Προστασίας, κατάργηση της 6ήμερης εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Ολοκληρώνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα, με επόμενο μεγάλο σταθμό το πανελλαδικό συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Νωρίτερα απηύθυνε χαιρετισμό στη συγκέντρωση ο Αντώνης Χρυσός, πρόεδρος του παραρτήματος του «Ανατόλια» στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΛΒΕ). Στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή των Ελαιώνων, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ιδιωτικών σχολικών μονάδων, με χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους να βρίσκονται καθημερινά εκεί.

Οπως ανέφερε, η ιδιαίτερη χλωρίδα και η πυκνή βλάστηση της περιοχής, σε συνδυασμό με τη μεγάλη συγκέντρωση σχολικών εγκαταστάσεων, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού πρόληψης, πυροπροστασίας και άμεσης επέμβασης. Ωστόσο, παρά τους αυξημένους αυτούς κινδύνους, στην περιοχή δεν υπάρχει καν πυροσβεστικός σταθμός!

Οπως επισημάνθηκε, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς η καθυστέρηση ακόμα και λίγων λεπτών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου καθημερινά συγκεντρώνονται εκατοντάδες παιδιά, η ανάγκη για άμεση επέμβαση και ασφαλή απομάκρυνση μαθητών και εργαζομένων είναι επιτακτική, όπως και αυτή της ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου εκκένωσης.

Τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου κυριάρχησαν τα συνθήματα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές» και «Δώστε λεφτά για πυροσβεστικά και όχι για αεροπλάνα πολεμικά», με τους συγκεντρωμένους να απαιτούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, καταγγέλλοντας την πολιτική που αφήνει απροστάτευτους εργαζόμενους και κατοίκους απέναντι στις πυρκαγιές και στους βιομηχανικούς κινδύνους.