Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΑ «ΝΕΚΡΩΣΟΥΝ» ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!
Απεργία στις 16 Ιούλη η απάντηση των σωματείων στο μακελειό

Συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας

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Σε απεργία την Πέμπτη 16 Ιούλη προχωρούν τα σωματεία της Δυτικής Αττικής, κλιμακώνοντας την πάλη για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, μετά το νέο εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο που κόστισε ήδη τη ζωή ενός εργάτη ενώ άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 8.30 π.μ. στην πλατεία Αλωνίστρας, στο Συντριβάνι, ενώ στις 11 π.μ. θα ακολουθήσει κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας.

Απεργιακή απόφαση έχουν πάρει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και σωματεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας καλεί να νεκρώσουν εργοστάσια, διυλιστήρια, ναυπηγεία και αποθήκες, τονίζοντας ότι «δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος».

Αναδεικνύει ότι στη Δυτική Αττική έχει στηθεί μια «απέραντη ειδική οικονομική ζώνη», με τις πόλεις στριμωγμένες ανάμεσα σε δύο διυλιστήρια, επικίνδυνες βιομηχανίες μετάλλου και χημικών και τεράστιες αποθήκες logistics. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης, ενώ μόλις 8 επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας καλούνται να ελέγξουν χιλιάδες επιχειρήσεις.

Τη συγκεκριμένη εικόνα από τους χώρους των αποθηκών μεταφέρει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής. «Δουλεύουμε καθημερινά σε αποθήκες όπου επί σειρά ετών δεν έχουμε δει ποτέ να γίνεται ένας έλεγχος», καταγγέλλει, προσθέτοντας ότι όταν επιχειρεί να περιοδεύσει στους χώρους δουλειάς οι μηχανισμοί της εργοδοσίας προσπαθούν να του απαγορεύσουν την είσοδο.

Το Σωματείο καταγγέλλει τους διάφορους «βραβευμένους εργοδότες» των logistics, που απολαμβάνουν πλήρη κάλυψη ενώ επιβάλλουν 13ωρα, 6ήμερα και 7ήμερα. Χιλιάδες αποθήκες και βιομηχανίες έχουν πλέον αναπτυχθεί δίπλα σε σπίτια και σχολεία, χωρίς σχέδιο διαφυγής και προστασίας των εργαζομένων και των κατοίκων.

Τα σωματεία απαιτούν πλήρη διερεύνηση των αιτιών χωρίς συγκάλυψη, περίθαλψη και αποκατάσταση των τραυματιών με ευθύνη κυβέρνησης και εργοδοσίας, ολοκληρωμένο σχέδιο για ΒΑΜΕ, ουσιαστικούς ελέγχους και στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, της Πυροσβεστικής και των δημόσιων μονάδων Υγείας.

    

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