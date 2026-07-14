Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
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Ενα ακόμα προμήνυμα Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης

Ερώτηση από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Eurokinissi

Τους τεράστιους κινδύνους για Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης στη Δυτική Αττική, μετά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Η Ερώτηση αναδεικνύει ότι στην περιοχή συνυπάρχουν διυλιστήρια, εργοστάσια υγραερίου και άλλες επιχειρήσεις με εύφλεκτα υλικά δίπλα στον οικιστικό ιστό. Αυτό καθιστά ένα Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης πολύ πιθανό και αποτελεί κίνδυνο - θάνατο για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής, πόσο μάλλον που δεν υπάρχουν καν οδοί διαφυγής, ούτε ενημέρωση για το τι πρέπει να πράξουν αν συμβεί ένα βιομηχανικό ατύχημα.

Πρόκειται για την πολλοστή πυρκαγιά που ξεσπά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που κάτοικοι και φορείς καταγγέλλουν συνεχώς, χωρίς όμως να παρθεί κανένα μέτρο προστασίας, αφού θεωρείται κόστος για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η ΕΕ και η κυβέρνηση ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αφήνουν τον λαό της περιοχής απροστάτευτο, αρνούμενες να πάρουν στοιχειώδη μέτρα προστασίας και να καταρτίσουν ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενός πιθανού Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του Κόμματος καλεί την Επιτροπή να απαντήσει πώς τοποθετείται:

- Στο γεγονός ότι αν και επανειλημμένα έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι για Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης στη Δυτική Αττική, και ενώ γίνονται συνεχή ατυχήματα, δεν έχει εκπονηθεί κανένα σχέδιο αντιμετώπισής του, παρότι στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου είναι εγκατεστημένες πολλές βιομηχανίες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας Seveso.

- Στο γεγονός ότι με βάση την Οδηγία Seveso III (2012/18/ΕΕ) η επικινδυνότητα των ουσιών και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ατυχημάτων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον προέρχονται κατά βάση από την αυτοαξιολόγηση των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται, δηλαδή από τους υπεύθυνους των ατυχημάτων.

    

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