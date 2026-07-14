ΙΣΡΑΗΛ

Φονικές επιθέσεις σε Γάζα, Δυτική Οχθη και νότιο Λίβανο

Οι εγκληματικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν στην ημερήσια διάταξη, στο φόντο του άθλιου σχεδίου των ΗΠΑ για μετατροπή της περιοχής σε προτεκτοράτο, με το πρόσχημα της ανοικοδόμησης.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν άλλους 8 Παλαιστίνιους σε συνοικίες της Πόλης της Γάζας και στον καταυλισμό εκτοπισμένων Bureij, όπου μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 9χρονο κορίτσι.

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων των ισραηλινών γενοκτονικών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας είναι τουλάχιστον 73.232 νεκροί και 173.686 τραυματίες, ενώ σχεδόν το σύνολο των 2,2 εκατ. κατοίκων είναι εκτοπισμένοι.

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη η ζωή παραμένει σκληρή από τις συνεχείς επιθέσεις του κατοχικού στρατού και των Εβραίων εποίκων. Μία από αυτές σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στο χωριό Μουγαγίρ, βορειοανατολικά της Ραμάλας, όπου εισέβαλε ορδή δεκάδων εποίκων με επικεφαλής τον (επίσης έποικο) ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Οι δράστες προέβησαν σε βανδαλισμούς και εκφοβισμούς ανυπεράσπιστων αμάχων με την υποστήριξη του κατοχικού στρατού.

Στη γραμμή της γνωστής υποκριτικής στάσης της ΕΕ απέναντι στην γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με 15 εταίρους θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια 883,6 εκατ. ευρώ.

Συστηματικοί οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Το ίδιο διάστημα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Βηρυτό και τα νότια προάστια της πόλης, σε μια προσπάθεια εκφοβισμού.

Επιπλέον, τα ξημερώματα της Κυριακής οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν αρκετές κατοικίες στην κωμόπολη Ματζντάλ Ζουν και στο Μανσούρι του νότιου Λιβάνου. Ο δήμος της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ καταδίκασε τις καταστροφές που προκαλεί ο ισραηλινός στρατός, χαρακτηρίζοντας όσα συμβαίνουν «συστηματική αστική εξόντωση» με στόχο σπίτια και συνοικίες. Σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι γίνονται συστηματικά όχι μόνο ανατινάξεις και κατεδαφίσεις κτιρίων, αλλά και πλιάτσικο στις κατοικίες πριν τις επιδρομές και λεηλασία μεταλλικών και οικοδομικών υλικών μετά τους βομβαρδισμούς, ώστε να εμποδίσουν την ανοικοδόμηση από όσους κατοίκους επιστρέφουν.

Αυτά ενώ αύριο Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιούλη αναμένεται να ξεκινήσει στη Ρώμη ο έκτος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις 27 Οκτώβρη οι εκλογές στο Ισραήλ

Στις 27 Οκτώβρη θα διεξαχθούν τελικά οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, οι πρώτες που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με την απόφαση που πήρε ο κυβερνητικός κοινοβουλευτικός συνασπισμός στην 120μελή Κνέσετ, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Οκτώβρη, οπότε θα κληθούν στις κάλπες περίπου 7 εκατ. ψηφοφόροι. Οποιαδήποτε εκλογική λίστα υποψηφίων ή κομμάτων θα εκπροσωπηθεί στη νέα Βουλή εφόσον εξασφαλίσει τουλάχιστον το 3,25% των ψήφων.

Την ανακοίνωση γνωστοποίησε ο πρόεδρος αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και βουλευτής του «Λικούντ», Οφίρ Κατζ, στη διάρκεια συνεδρίασης που αφορούσε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Κατά τη συζήτηση η νομική σύμβουλος της Κνέσετ, Σαγκίτ Αφίκ, διευκρίνισε ότι οι βουλευτές θα ολοκληρώσουν κανονικά τη θητεία τους, χωρίς το κοινοβούλιο να διαλυθεί πρόωρα.