ΙΡΑΝ

Επανέρχεται ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ με όξυνση της σύγκρουσης

Τους «ανοικτούς λογαριασμούς» της σφοδρής γεωπολιτικής σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου στο φόντο της ευρύτερης διαπάλης ΗΠΑ - Κίνας για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία, αναδεικνύει αφενόςτου τελευταίου τριημέρου ανάμεσα σεγια τονκαιστο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά στην

Οι εξελίξεις αυτές, που δείχνουν να μετατρέπουν σε «κουρελόχαρτο» το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο κατανόησης της 17ης Ιούνη, προκαλούν νέο «έμφραγμα» στα Στενά του Ορμούζ, ενώ από την άλλη ρίχνουν νέο «νερό στον μύλο» της κερδοφορίας των ενεργειακών μονοπωλίων με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Προκλητική πρόταση Τραμπ για «τέλη διέλευσης»

Στην περίπτωση του νέου γύρου σφοδρότερων συγκρούσεων ΗΠΑ - Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο έριξε τη μάσκα του δήθεν «φιλειρηνιστή», αλλά διεκδίκησε ευθέως τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την επί χρήμασι διαχείρισή τους με την πεποίθηση πως οι ΗΠΑ «τα ελέγχουν». Κατηγόρησε το Ιράν για αθέτηση των όρων του μνημονίου λέγοντας: «Είχαμε μια συμφωνία. Ηταν μια ολοκληρωμένη συμφωνία και μετά την αθέτησαν. Απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

Λίγες ώρες μετά, με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανακοίνωσε επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από σήμερα, Τρίτη 14/7, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας) και δασμούς 20% στα φορτία που μεταφέρονται από πλοία που διέρχονται τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάστηκε έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να εξέλθουν. Ολες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση του Στενού. Οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως "ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ", αλλά ως εκ τούτου, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για οποιοδήποτε κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου...», ανέφερε.

Το Σαββατοκύριακο και μέχρι χτες οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να επιβεβαιώνει αφενός πως στο στόχαστρο τέθηκαν και ιρανικά υποβρύχια και αφετέρου τη χρήση πλωτών και εναέριων μη επανδρωμένων μέσων - καμικάζι με αφορμή πρότερες ιρανικές επιθέσεις σε δύο εμπορικά πλοία (το ένα από την Κύπρο), επειδή επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ από μη εγκεκριμένες από τους «Φρουρούς της Επανάστασης» διαδρομές.

Τα ιρανικά αντίποινα

Στο πλαίσιο του μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων έως το πρωί της Δευτέρας 13/7, καταγράφηκε νέα σειρά εκρήξεων κυρίως σε στρατηγικές περιοχές του Νοτίου Ιράν και στη νήσο Κεσμ με τους Ιρανούς «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» να ανακοινώνουν την Κυριακή, για άλλη μία φορά, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.«Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευσή του μόνο από μια πορεία πλεύσης, κατά μήκος των ακτών του, και αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση» ανέφερε αξιωματούχος των Ιρανών Φρουρών.

Τη Δευτέρα το απόγευμα ο εκπρόσωπος των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε πως οι ΗΠΑ «διακυβεύουν σοβαρά την ασφάλεια της διεθνούς επάρκειας πετρελαίου και φυσικού αερίου» και γι' αυτό θα πρέπει να θεωρηθούν υπόλογες. Πρόσθεσε δε πως το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί «κυριαρχία» στα Στενά του Ορμούζ έχοντας την αποκλειστική διαχείρισή τους.

Οι χτεσινές δηλώσεις Τραμπ για «αμερικανικό έλεγχο και διαχείριση» των Στενών του Ορμούζ απορρίφθηκαν κατηγορηματικά από το κεντρικό στρατηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας: «Οποιαδήποτε προσπάθεια του αμερικανικού στρατού να οργανώσει τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίσταση».

Το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν επιβεβαιώθηκε στην πράξη και από την ιστοσελίδα παρακολούθησης της διεθνούς ναυτιλίας, Kpler, καθώς την Κυριακή μόλις έξι σκάφη διέσχισαν το πέρασμα. Το κλείσιμο των Στενών έδωσε αφορμή για νέα αύξηση στις τιμές πετρελαίου, η τιμή του οποίου σκαρφάλωσε χτες στα 78,86 δολάρια το βαρέλι.

Πέρα από το κλείσιμο των Στενών, το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιδρομές στο έδαφός του με νέο γύρο επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drone σε Ιορδανία, ΗΑΕ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ομάν (στο λιμάνι Ντουκμ προκαλώντας αιφνιδιασμό και τη διαμαρτυρία στην κυβέρνηση του Σουλτανάτου) και Ιρακινό Κουρδιστάν (όπου έχει τη βάση της η οργάνωση της ιρανικής φιλομοναρχικής αντιπολίτευσης).

Από την τελευταία σειρά αντιποίνων, ορισμένοι αναλυτές μιλώντας στο «Al Jazeera» διέκριναν χτες «αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος του Ιράν», εκτιμώντας πως έχει πάρει «προληπτικό χαρακτήρα» αφού δεν επικεντρώνεται μόνο σε στόχους που έχουν άμεση σχέση με τις αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Νέο λιμάνι σχεδιάζουν στα ΗΑΕ

Στο φόντο κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, η βρετανική εφημερίδα «Financial Times» υποστήριξε χτες πως η εταιρεία «DP World» σχεδιάζει ένα νέο λιμάνι και τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με σκοπό να μειώσει την εξάρτηση από το στρατηγικό λιμάνι του Ντουμπάι, Τζέμπελ Αλι, από τα Στενά του Ορμούζ.

Επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη

Από την άλλη, πραγματοποιήθηκαν χτες επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της κυβέρνησης των Υεμενιτών Χούθι ξεκαθάρισε χτες πως μετά από τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σαναά, τερματίζεται η περίοδος αποκλιμάκωσης και ξεκινά «νέα φάση για την "πλήρη ανάκτηση" κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Οπως έγινε γνωστό, η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε τις επιθέσεις μετά την αγνόηση της προειδοποίησης που εξέδωσε κατά αεροσκάφους της ιρανικής εταιρείας «Mahan Air» που μετέφερε αντιπροσωπεία των Χούθι από την Τεχεράνη. Το αεροσκάφος ωστόσο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στη Σαναά (λόγω των επιθέσεων του Ριάντ) αλλά στο αεροδρόμιο της πόλης Χοντέιντα. Τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας για άλλη μία φορά επικρότησε η κυβέρνηση της Υεμένης.

Χτες το απόγευμα αναφέρθηκαν εκρήξεις και στην αεροπορική βάση Βασιλιάς Χάλιντ στη Σαουδική Αραβία, με τους Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη ως απάντηση για τις επιδρομές στο αεροδρόμιο της Σαναά.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η ανάφλεξη και η μεγαλύτερη κλιμάκωση των συγκρούσεων στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε χτες αντίδραση μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και την Κίνα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας σε κοινή ανακοίνωση καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου, χωρίς να πουν κουβέντα για τη στάση των ΗΠΑ. Απλά ζήτησαν αποκατάσταση της εκεχειρίας και επανάληψη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Λιν Τζιαν, ζήτησε τερματισμό των συγκρούσεων και «ελεύθερα και ασφαλή Στενά του Ορμούζ».