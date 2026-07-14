«Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος!»

Σε θέσεις μάχης από την πρώτη στιγμή που συνέβη το εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο βρέθηκαν σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής. Την ίδια μέρα, μάλιστα, με παρέμβαση συνδικαλιστών από τα σωματεία της περιοχής εκκενώθηκαν χώροι δουλειάς που γειτνίαζαν με τα φλεγόμενα εργοστάσια, αφού η αδίστακτη εργοδοσία δεν έπαιρνε κανένα μέτρο για την ασφαλή αποχώρηση των εργαζομένων την ώρα που οι εκρήξεις μετέτρεπαν το Θριάσιο σε εμπόλεμη ζώνη.

Η μαχητική - αγωνιστική αυτή παρέμβαση, που κλιμακώνεται με την απεργία της ερχόμενης Πέμπτης (βλ. σχετικό θέμα), συνεχίστηκε και το πρωί του Σαββάτου, με σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής να πραγματοποιούν συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο με σύνθημα «Δεν θα αφήσουμε την υπεράσπιση της ζωής μας στα χέρια αυτών που τη θεωρούν κόστος!».

Ακολούθησε πορεία στους δρόμους του Ασπροπύργου, με συνθήματα όπως «Γαλέρες θανάτου με αίμα εργατών - Θυσία για τα κέρδη των καπιταλιστών».

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο Γιώργος Τάτσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής του Κόμματος.

«Είναι εργοδοτικά εγκλήματα»

Η Χρυσούλα Τσικιλτσίδη, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, στην ομιλία της αναφέρθηκε στην πραγματικότητα που επικρατεί στους χώρους της περιοχής, σε αντίθεση με την ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζουν κράτος και εργοδοσία. «Μας γεμίζει οργή η μαρτυρία συναδέλφων μας που λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουν δει να γίνεται ένας έλεγχος μέσα στους χώρους δουλειάς, κι αυτό γιατί οι εργαζόμενοι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν ξέρουν πού να πάνε, αφού οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν βάλει το χέρι τους για την πλήρη υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών», σημείωσε, προσθέτοντας: «Κάνουμε ξεκάθαρο ότι όπως το προηγούμενο διάστημα σπάσαμε τον τσαμπουκά της εργοδοσίας και βάλαμε φρένο στα σχέδιά τους σε μια σειρά χώρους, έτσι θα συνεχίσουμε».





«Ο Ασπρόπυργος είναι ποτισμένος με το αίμα των εργατών»

περιέγραψε την εγκληματική καθημερινότητα που έχει διαμορφώσει η διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς όπως είπε κάθε μέρα στο νοσοκομείο φτάνουν εργάτες που τραυματίζονται σε ώρα δουλειάς. «Είναι εργοδοτικές δολοφονίες», είπε χαρακτηριστικά, και κατήγγειλε την ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων για τη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης.

«Σήμερα μέσα από τον Ασπρόπυργο μιλάμε σε όλους τους βιομηχανικούς εργάτες του Θριασίου. Σε όλους εκείνους με τους οποίους έχουμε συναντηθεί στα σωματεία και σε όσους ακόμα δεν γνωριζόμαστε, αλλά μας ενώνει η αγωνία για τη ζωή και το δίκιο μας», σημείωσε μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο Λάμπρος Χαντζάρας από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, συνεχίζοντας: «Μιλάμε σε όλους όσοι κάναμε την ίδια σκέψη το πρωί της Πέμπτης: Το "ΩΣ ΕΔΩ!" βλέποντας εκρήξεις και φωτιές σε χώρους δουλειάς».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους τραυματίες και στις οικογένειές τους, ξεκαθαρίζοντας ότι «έχουν την αλληλεγγύη χιλιάδων εργατών από τα σωματεία. Εχουμε ήδη διαθέσει αίμα και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όσα είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της υγείας τους. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και δίνουμε τον λόγο μας ότι θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα απέναντι στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, που απαιτεί τη δική μας θυσία».

Καλωσορίζοντας δε τα σωματεία και τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φορέων της Δυτικής Αττικής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σας υποδεχόμαστε σε μια πραγματική εμπόλεμη ζώνη! Οχι γιατί εδώ πέφτουν βόμβες, αλλά γιατί εδώ κάθε μέρα οι εργαζόμενοι πληρώνουν με το αίμα τους τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Γιατί εδώ, στην καρδιά της μεγαλύτερης βιομηχανικής ζώνης της χώρας, όπου παράγεται περίπου το 40% του ΑΕΠ της μεταποίησης, την κουλτούρα του πολέμου τη μαθαίνουμε στην παραγωγή. Γιατί εδώ εξελίσσεται καθημερινά ένας ακήρυχτος πόλεμος απέναντι στην εργατική τάξη. Ενας πόλεμος που δεν γράφεται στις πολεμικές ανταποκρίσεις αλλά στους χώρους δουλειάς, στις βάρδιες, στα εργοστάσια, στα διυλιστήρια, στα ναυπηγεία».

Θύμισε ότι ο Ασπρόπυργος είναι ποτισμένος με το αίμα των εργατών: «Είναι ποτισμένος με το αίμα των 4 νεκρών και των 6 τραυματιών στα ΕΛΠΕ το 2015. Από το αίμα των 6 νεκρών εργατών του κλάδου του Μετάλλου που σκοτώθηκαν από το 2018 έως το 2024 στους χώρους δουλειάς της περιοχής. Από τον εργάτη που πέρυσι το καλοκαίρι έχασε τη ζωή του σε εργοστάσιο ξυλείας. Και από την περασμένη Πέμπτη επιπλέον 11 εργάτες τραυματίστηκαν και βρίσκονται στα νοσοκομεία, με τρεις από αυτούς να δίνουν μάχη για τη ζωή τους - τελικά ο ένας κατέληξε την Κυριακή - με πάνω από 90% του σώματός τους καμένο, γιατί στον υπολογισμό των εργοδοτών το δικαίωμά τους να γυρίσουν όρθιοι στις οικογένειές τους είναι μεγάλο κόστος και εμπόδιο στο κέρδος».

Με υπογραφή όλων των κυβερνήσεων χτίστηκε αυτή η παγίδα θανάτου

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ομιλία του στο πώς χτίστηκε στη Δυτική Αττική επιμελώς η «παγίδα του θανάτου», από όλες τις κυβερνήσεις, τονίζοντας:

«Η κοινή στρατηγική όλων των κυβερνήσεων, είτε της ΝΔ, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μία: Να γίνει η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Δυτική Αττική όσο το δυνατόν πιο "φιλική" στις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων.

Να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις, να περιοριστούν οι διαδικασίες και να αρθεί κάθε "εμπόδιο" που κατά την αντίληψή τους καθυστερούσε την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Το ερώτημα όμως είναι: Ποια θεωρούσαν εμπόδια; Εμπόδιο θεωρούσαν τον χρόνο που απαιτούσαν οι δημόσιες υπηρεσίες για να ελέγξουν προϋποθέσεις ασφάλειας της λειτουργίας, τους προληπτικούς ελέγχους, τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τους όρους λειτουργίας και κάθε απαίτηση που επέβαλλε κόστος ή καθυστέρηση στην εργοδοσία. Δηλαδή ό,τι για τον εργαζόμενο αποτελεί στοιχειώδη όρο για να δουλέψει με ασφάλεια, γι' αυτούς αντιμετωπίστηκε ως γραφειοκρατικό βάρος που έπρεπε να περιοριστεί».

Στην ίδια κατεύθυνση, και αφού ανέλυσε το νομοθετικό πλαίσιο που έκανε «κανονικότητα» τα εργοδοτικά εγκλήματα, στάθηκε και στις ευθύνες της Τοπικής Διοίκησης και ειδικά της περιφερειακής αρχής, η οποία «ως αρμόδια για τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), σημαντικό μέρος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και των έργων υποδομής, συνέβαλε διαχρονικά στην υλοποίηση αυτού του μοντέλου ανάπτυξης».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ξεχώρισε τη διατήρηση και διαδοχική επέκταση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, παρά τις δεσμεύσεις για το κλείσιμό του, τις αποφάσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, την επέκταση των υποδομών logistics, τη στήριξη του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου και των διασυνδέσεών του με το λιμάνι του Πειραιά και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Δηλαδή όλες οι βαθμίδες του κράτους - κυβερνήσεις, Περιφέρεια και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς - υπηρέτησαν τον ίδιο στρατηγικό στόχο: Να μετατραπεί η Δυτική Αττική σε κόμβο βιομηχανίας, εμπορευμάτων, Ενέργειας και Μεταφορών για τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων», τόνισε.

Στον αντίποδα, ανέδειξε ότι σε αυτήν τη στρατηγική δεν χώρεσε κανένας σχεδιασμός για τη θωράκιση της ζωής των εργαζομένων και του λαού: «Για τα εμπορεύματα υπήρξε master plan. Για το Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης, για τα νοσοκομεία, την Πυροσβεστική και την Επιθεώρηση Εργασίας υπήρξαν μόνο υποσχέσεις και διαχρονική υποστελέχωση».

Τα οράματα του κεφαλαίου φέρνουν βόμβες στις ζωές των εργατών

Με την πορεία αυτή ακριβώς να συνεχίζεται, πρόσθεσε ότι «στα νέα μεγάλα οράματα του κεφαλαίου, πέρα από τις βόμβες των εργοστασίων θέλουν να κατασκευάσουν και τα όπλα του μακελειού στα ναυπηγεία και στα εργοστάσια του μετάλλου.

Αυτή η συμφωνία όλων συνεχίζεται τώρα που θεωρούν όλοι "κοστολογημένα" τα 25 δισ. για την πολεμική προετοιμασία, τα δισ. των επιδοτήσεων στους ομίλους, τη φοροαπαλλαγή των στρατηγικών επενδυτών και τη διαμόρφωση ειδικών οικονομικών ζωνών για να απογειωθεί η εκμετάλλευση».

Ναι, θα σταματάμε την παραγωγή όταν καίγονται εργάτες!

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, ο Λ. Χαντζάρας κάλεσε κάθε σωματείο «να αναλάβει δράση και πρωτοβουλία για την υπεράσπιση της ζωής της εργατικής τάξης, αμφισβητώντας στην πράξη αυτήν την εγκληματική πολιτική και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη δράση των συνδικάτων».

Και τόνισε: «Ναι, θα σταματάμε την παραγωγή χωρίς πολλές κουβέντες όταν καίγονται εργάτες. Θα σταματούν τα εργοστάσια όταν πεθαίνουν οι συνάδελφοί μας. Οπως έγινε στη Θεσσαλία, όπως γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά, όπως γίνεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, όπως κάνουν οι οικοδόμοι όταν χάνεται ένας απ' αυτούς στα εργοτάξια των παρασίτων.

Γιατί αυτή η απάντηση αρμόζει σε κάθε χτύπημα που δέχεται η εργατική τάξη. Να ανταποδίδει με πολλαπλάσιο τρόπο, νεκρώνοντας την παραγωγή. Να στρέφει την οργή της στους πραγματικούς υπαίτιους: Στην εργοδοσία, στην κυβέρνηση και στο κράτος του κεφαλαίου. Να απαντά με απεργία που θα διαπαιδαγωγεί και θα γίνεται κρίκος που θα συγκεντρώνει δυνάμεις, ώστε να δυναμώνουν οι προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της εξουσίας.

Στις 16 Ιούλη να νεκρώσουν τα πάντα

Αυτή είναι η μόνη επιλογή που αντιστοιχεί στο έγκλημα της Πέμπτης. Στις 16 Ιούλη να νεκρώσουν τα πάντα στη Δυτική Αττική: Εργοστάσια, διυλιστήρια, ναυπηγεία και αποθήκες. Να νιώσουν παντού τη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης, και να ακουστεί δυνατά στον Ασπρόπυργο και παντού ότι δεν θα θυσιάζουμε τις ζωές μας για το κέρδος, στα κάτεργα του κεφαλαίου.

Αυτήν την απόφαση πρέπει να σηκώσει, με ειδική προετοιμασία, κάθε συνδικάτο που αναλαμβάνει την ευθύνη του απέναντι σε όσους εκπροσωπεί. Σε αυτόν τον μαχητικό δρόμο πρέπει να καταθέτει καθημερινά τις δυνάμεις του, μέσα στον χώρο δουλειάς, για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα. Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως η υγεία και η ασφάλεια, απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τους μισθούς και τις ανάγκες μας για το κέρδος και τον πόλεμο.

Σε ένα τέτοιο πλατύ και σταθερό μέτωπο χωρούν όσοι υποφέρουν από την πολιτική του κεφαλαίου. Χωρούν οι αυτοαπασχολούμενοι που ρημάζονται από τους φόρους και τα χρέη. Χωρούν οι αγρότες που διεκδικούν να ζουν και να παράγουν στον τόπο τους. Οι νέοι που δεν συμβιβάζονται με την περιστολή του δικαιώματός τους να μορφωθούν, να γνωρίσουν και να αλλάξουν τον κόσμο.

Αυτή είναι η προοπτική που πρέπει να δυναμώνει κάθε μέρα, μέσα από καθετί που βασανίζει και αφορά την εργατική τάξη. Μακριά από την παθητικότητα και την αναμονή για νέους και παλιούς σωτήρες. Μακριά από τους εκβιασμούς να μη χαθεί η "σταθερότητα" της δικής μας εξαθλίωσης. Για να δυναμώνει η συνειδητή απειθαρχία απέναντι στο κράτος των εκμεταλλευτών.

Με όλους αυτούς που ζούμε μαζί και αγωνιούμε για τα ίδια, θα συναντηθούμε στις 16 Ιούλη. Θα συναντηθούμε και στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε καλά ότι η δύναμή μας είναι η οργανωμένη πάλη και διεκδίκηση, στον δρόμο της ανατροπής της αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτή η δύναμη πρέπει να εκφράζεται μέσα από κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα, ώστε με κάθε αφορμή να έρχεται στο προσκήνιο, να εμπνέονται περισσότεροι, να σπάνε ο συμβιβασμός και η ανοχή απέναντι στη βαρβαρότητα.

Τώρα είναι η ώρα η οργή και η αγανάκτηση να γίνουν ακόμη μεγαλύτερη εργατική - λαϊκή κινητοποίηση. Κάθε μέρα, σε κάθε χώρο, να δυναμώσει η συμμετοχή στα σωματεία για την προστασία του εισοδήματος και της ζωής μας».