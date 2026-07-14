ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

Για μια θέση στον τελικό

Η ευρωπαϊκή κόντρα στο Ντάλας μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας (22.00 - ΕΡΤ1) καθορίζει απόψε τον έναν από τους δύο φιναλίστ του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Αν και πρόκειται για ένα από τα κλασικά ζευγάρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με 38 συναντήσεις μέχρι σήμερα, η αποψινή είναι μόλις η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες αναμετρούνται σε επίπεδο Μουντιάλ μετά το 2006, όταν είχε νικήσει η Γαλλία.

Η φετινή κόντρα βρίσκει τους «τρικολόρ» ως το πρώτο φαβορί για το τρόπαιο, αντιμετωπίζοντας όμως ισχυρή απειλή από τους πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανούς, κάτι που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρησή τους. Να σημειωθεί ότι η Ισπανία κέρδισε και τους δύο τελευταίους αγώνες της με τη Γαλλία, στο Euro 2024 και στο Νations League του 2025.

Τα πράγματα φέτος όμως μοιάζουν διαφορετικά, με το συγκρότημα του Ντιντιέ Ντεσάμπ να έχει εντυπωσιάσει στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο, καθώς εκτός των άλλων έχει φτάσει μέχρι εδώ έχοντας μόνο νίκες στη διάρκεια των 90λεπτων, κάτι που είναι η μοναδική ομάδα που το έχει καταφέρει. Πλέον ο Εμπαπέ και η παρέα του θέλουν να κάνουν το καθοριστικό βήμα για την τρίτη συνεχόμενη παρουσία τους σε τελικό Μουντιάλ.

Στην αντίπερα όχθη οι Ισπανοί, αν και παρουσιάστηκαν λιγότερο εντυπωσιακοί στο παιχνίδι τους από το αναμενόμενο, έδειξαν ότι διαθέτουν ένα αξιόλογο σύνολο, που καταφέρνει να παίρνει τα αποτελέσματα, φτάνοντας μέχρι την τετράδα.

Τη δική της βαρύτητα στην αναμέτρηση δίνει η «μονομαχία» του Κιλιάν Εμπαπέ των «τρικολόρ» και του Λαμίν Γιαμάλ της «Φούρια Ρόχα», δύο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο αυτήν τη στιγμή.

Για την Ισπανία επιστρέφει στη δράση ο Νίκο Γουίλιαμς, δίνοντας μία ακόμα λύση στον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ενώ από την άλλη ο Ντεσάμπ προβληματίζεται για την κατάσταση των Σαλιμπά και Ουπαμεκανό, που η συμμετοχή τους θεωρείται αμφίβολη.