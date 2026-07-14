ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καταγγέλλει την άγρια καταστολή κινητοποιήσεων κατά του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Την άγρια καταστολή που δέχτηκαν οι λαϊκές κινητοποιήσεις σε άλλη μια ΝΑΤΟική Σύνοδο, αυτήν τη φορά στην Τουρκία, αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης. Οπως σημειώνει:

«Η φετινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία πάρθηκαν πολύ επικίνδυνες αποφάσεις σε βάρος των λαών, πραγματοποιήθηκε στην Αγκυρα της Τουρκίας. Η τουρκική πρωτεύουσα θύμιζε φρούριο για μέρες πριν την έναρξη της Συνόδου, ενώ οι τουρκικές αρχές είχαν εξαγγείλει γενική απαγόρευση διαδηλώσεων.

Μάλιστα η τουρκική κυβέρνηση έσπευσε να επιδείξει πυγμή, καταστέλλοντας βίαια τις αντιΝΑΤΟικές διαδηλώσεις. Δεκάδες τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν από την τουρκική αστυνομία. Από το στόχαστρο της αστυνομίας δεν ξέφυγαν βουλευτές, ούτε δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Ανάμεσα μάλιστα στους συλληφθέντες που τελικά απελευθερώθηκαν μετά από μέρες, όπως και στους τραυματίες, ήταν δεκάδες μέλη του ΚΚ Τουρκίας, που εξέφρασαν τη βούληση του τουρκικού λαού και των άλλων λαών ενάντια στην ιμπεριαλιστική ΝΑΤΟική συμμαχία».

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η ύπατη εκπρόσωπος - αντιπρόεδρος της ΕΕ, και με δεδομένο ότι αντιπροσωπεία της Κομισιόν συμμετείχε στη ΝATOική Σύνοδο στην Τουρκία:

- Σχετικά με τη σκληρή καταστολή που εξαπέλυσαν οι τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές και για το γεγονός ότι άνθρωποι συνελήφθησαν ακόμα και μέσα από το σπίτι τους προκειμένου να οδηγηθούν στην κράτηση;

- Στο αίτημα να μη διωχθούν ποινικά όσοι διαδηλωτές, Τούρκοι αλλά και ξένοι υπήκοοι, είχαν συλληφθεί επειδή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα επικίνδυνα για τους λαούς σχέδια του ΝΑΤΟ;

- Σχετικά με τον απαράδεκτο περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση και στη διαμαρτυρία ο οποίος τακτικά εφαρμόζεται σε όποιο μέρος κι αν διοργανώνεται η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, εν προκειμένω στην Αγκυρα και σε ολόκληρη την Τουρκία;».