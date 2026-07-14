Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ως εδώ! Οχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες «Βιολάντες», όχι άλλοι Ασπρόπυργοι!

Με αφορμή τον θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη και τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει σε ανακοίνωσή του:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εγκαυματία από την έκρηξη και τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχασε σήμερα (σ.σ. 12/7) τη ζωή του.

Ως εδώ! Οχι άλλα Τέμπη, όχι άλλες "Βιολάντες", όχι άλλοι Ασπρόπυργοι! Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου για να διασφαλιστούν τα κέρδη του.

Τώρα απαιτείται να δυναμώσει η οργάνωση της πάλης για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές στον βωμό του κέρδους του κεφαλαίου, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα της περιοχής που προετοιμάζουν μαχητική απεργιακή απάντηση!

'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

    

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