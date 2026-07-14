ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αμεση απεργιακή απάντηση στον αισχρό εμπαιγμό της κυβέρνησης

Με τη ζωή και την επιβίωση των οικογενειών των κατεστραμμένωνκαθώςκαι πλέον εμφανίζεται

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε αργά χτες το απόγευμα και λίγο πριν τη μαζική Γενική Συνέλευση του Σωματείου για την προετοιμασία της αυριανής 24ωρης απεργίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανάγκες των δασεργατών και των οικογενειών τους δεν χωρούν στα «κοστολογημένα» προγράμματα της κυβέρνησης, ότι για αυτούς και τις οικογένειές τους στις σημερινές συνθήκες εκτίναξης της ακρίβειας δεν περισσεύει ούτε ...σεντ, όταν δίνονται δεκάδες δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας με το υπουργείο Εργασίας, καταγράφηκε η αναίρεση των προφορικών δεσμεύσεων για αυξήσεις στους μισθούς των δασεργατών που εργάζονται στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους.

Τη συγκεκριμένη εξέλιξη κατήγγειλε στη νέα μαζική Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας, Μπάμπης Τσιβίκας, καλώντας τους εργάτες να δώσουν δυναμική απάντηση στον νέο εμπαιγμό με μαζική συμμετοχή στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση. Μάλιστα αποφασίστηκε η απεργιακή συγκέντρωση να πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. της Τετάρτης 15 Ιούλη στην πλατεία της Ιστιαίας.

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη νέας απεργιακής κινητοποίησης και καθόδου στην Αθήνα, εάν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τις επόμενες ημέρες τις δεσμεύσεις της για αυξήσεις στους μισθούς.

Παράλληλα, σήμερα Τρίτη το Σωματείο θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ενημερώσει για τις διεκδικήσεις του και τις τελευταίες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της χτεσινής Γενικής Συνέλευσης ο Μπάμπης Τσιβίκας ενημέρωσε αναλυτικά για τις επαφές και τις προφορικές δεσμεύσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση με τα υπουργεία έκανε λόγο για αυξήσεις στα 1.250 ευρώ, ώστε να εναρμονιστούν οι αμοιβές των ρετσινάδων - δασεργατών του ειδικού προγράμματος με αντίστοιχα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), όπως των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης αποτελεί εμπαιγμό για τον κλάδο, αλλά και παράλληλα μια εξέλιξη που θα πρέπει να τους πεισμώσει ακόμα περισσότερο και να δώσει ώθηση για την κλιμάκωση του αγώνα και της πίεσης.

Να σημειώσουμε ότι οι εκατοντάδες ρετσινάδες και δασεργάτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασίας της ΔΥΠΑ για την αποκατάσταση και συντήρηση του δάσους της βόρειας Εύβοιας μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, αμείβονται με κάτι παραπάνω από 800 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό υπολείπεται κατά πολύ του κατώτατου μισθού, ενώ δεν τους έχει γίνει καμία αύξηση από το 2022 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, παρά την εκτίναξη της ακρίβειας και του κόστους ζωής.

Η νέα επιχειρούμενη κοροϊδία προκάλεσε οργή στους δεκάδες ρετσινάδες και δασεργάτες, που για ακόμα μια φορά έδωσαν μαζικό «παρών» στη Γενική Συνέλευση δείχνοντας τη συσπείρωση στο Σωματείο αλλά και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα. Η μαζική τους παρουσία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες ήταν μια πρώτη απάντηση στον εμπαιγμό, και πλέον με μεγαλύτερη μαχητικότητα ετοιμάζονται για την αυριανή απεργία και την κλιμάκωση του αγώνα τους για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Στη νέα Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Αντώνη Κούκουρα, εκφράζοντας τη στήριξη στη νέα φάση του αγώνα που δίνουν για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.