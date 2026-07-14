Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και διαχείρισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης (ΒΑΜΕ) για τη Δυτική Αττική, με αποκλειστικό κριτήριο την προστασία της ζωής των εργαζομένων και των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο να αφορά το σύνολο της περιοχής και να λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου, μονάδων Seveso, διυλιστηρίων, χημικών εγκαταστάσεων, αποθηκών καυσίμων, χώρων logistics και άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε εργαζόμενους και πληθυσμό. Να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης, με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Να προβλέπει τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας με ειδική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος, καθορισμό ασφαλών χώρων καταφυγής, οδών διαφυγής και διαδικασιών οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού. Να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υποδομές και μέσα για την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και των δημόσιων μονάδων Υγείας, καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης μαζικών τραυματισμών, εγκαυμάτων, αναπνευστικών προβλημάτων ή έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Αμεση στελέχωση του ΣΕΠΕ - Τμήματος Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και εξασφάλιση των τακτικών, ουσιαστικών και προληπτικών ελέγχων σε όλους τους χώρους δουλειάς. Κατάργηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ρόλο, την ανεξάρτητη ελεγκτική δράση και την αποτελεσματικότητα της Επιθεώρησης Εργασίας, μετατρέποντάς την από μηχανισμό προστασίας των εργαζομένων σε έναν αποδυναμωμένο ελεγκτικό μηχανισμό που δεν μπορεί να παρεμβαίνει ουσιαστικά απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος και εξασφάλιση των υποχρεωτικών ελέγχων της εργοδοσίας.
Ειδικότερα αυστηροποίηση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για την εργοδοτική ευθύνη στο σύνολο των μέτρων που αφορούν την προληπτική πυρασφάλεια με βάση τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 3850/2010, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 42/2003, ΠΔ 305/1996) και Πυροσβεστικές Διατάξεις (Διάταξη 14/2014)). Καταγραφή και αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών υποδομών, με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας.
Αμεση στελέχωση με μόνιμο ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό όλων των μονάδων του δημόσιου συστήματος Υγείας στη Δυτική Αττική, με ενίσχυση του εξοπλισμού και των μονάδων που σχετίζονται με την περίθαλψη ασθενών από περιστατικά βιομηχανικών ατυχημάτων.