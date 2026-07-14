ΗΠΑ

Διπλωματική εκστρατεία για τη διάλυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Σε ανοιχτή ρήξη με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) βρίσκονται οι ΗΠΑ, μετά τις χτεσινές εξαγγελίες του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διεθνή διπλωματική απομόνωση του διεθνούς δικαστικού θεσμού και λήψη μέτρων ώστε να μπλοκάρουν προσπάθειες για εντάλματα σύλληψης κατά Αμερικανών πολιτών, θεωρώντας ότι με αυτόν και άλλους τρόπους διακυβεύονται αμερικανικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κήρυξε την έναρξη διπλωματικής εκστρατείας για τη διάλυση του θεσμού, αναλύοντας τους λόγους σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα «Wall Street Journal», αφού όπως θύμισε «οι ΗΠΑ ποτέ δεν αναγνώρισαν το ΔΠΔ, ούτε υπέγραψαν την ιδρυτική Συνθήκη, θεωρώντας το πολιτικοποιημένο ή όργανο εναντίον δημοκρατιών, που παραβιάζει τα κυριαρχικά τους δικαιώματα».

Το ίδιο 24ωρο ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε τη συγκρότηση Κοινής Δύναμης Κρούσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Πεντάγωνο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να ασκηθούν διώξεις εναντίον όσων ευθύνονται για τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη «ευαίσθητων πληροφοριών» σε Μέσα Ενημέρωσης.