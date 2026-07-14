Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκικά πλοία στη Λαττάκεια

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε χτες ότι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας επισκέφθηκαν το συριακό λιμάνι της Λαττάκειας, για πρώτη φορά μετά το 2011, χρονιά που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

Μάλιστα, στην αποστολή συμμετείχε η θεωρούμενη ως «ναυαρχίδα» του τουρκικού στόλου, φρεγάτα «TCG Ιstanbul», που είναι και η πρώτη εγχώριας κατασκευής, κλάσης Ιstif. Σημειωτέον ότι στη φρεγάτα επέβαινε και ο διοικητής των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων ναύαρχος Ercument Tatlioglu.

Καθώς οι δύο πλευρές προτάσσουν τη σύσφιξη της συνεργασίας τους και σε Ασφάλεια - Αμυνα, αντιπροσωπεία στρατιωτικών από τη Συρία επισκέφθηκε το «Πανεπιστήμιο Εθνικής Αμυνας» στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Salim Idris, που είχε σειρά επαφών για την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Σημειωτέον ότι κατά τη φετινή διεξαγωγή της ετήσιας τουρκικής άσκησης «Efes», «στο πλαίσιο των προσπαθειών για την υποστήριξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης στη Συρία, και ως μέρος αυτής» σε αυτές πήρε μέρος και μια μονάδα του στρατού της «κυβέρνησης Αλ Σάαρα», όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας, επισημαίνοντας ότι «η τουρκική εκπαιδευτική υποστήριξη για τον συριακό στρατό θα συνεχιστεί».

Μάλιστα, στην ίδια άσκηση συμμετείχε και λιβυκή δύναμη 502 ατόμων, «ως ενοποιημένη λιβυκή δύναμη υπό λιβυκή σημαία» και ως μέρος των προσπαθειών για την υποστήριξη του στόχου «μία Λιβύη και ένας στρατός», όπως διευκρίνισε η Αγκυρα.

    

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