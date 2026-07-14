Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Χαιρετίζει την πάλη των Σύρων κομμουνιστών σε δύσκολες συνθήκες

Ανακοίνωση για τον έναν χρόνο από την απώλεια του κομμουνιστή ηγέτη Αμάρ Μπαγκντάς

Από τη συμμετοχή του συντρόφου Α. Μπαγκντάς σε εκδήλωση στην Αθήνα το 2015 ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
Από τη συμμετοχή του συντρόφου Α. Μπαγκντάς σε εκδήλωση στην Αθήνα το 2015 ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον αιφνίδιο θάνατο του συντρόφου Αμάρ Μπαγκντάς, ΓΓ της ΚΕ του Συριακού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Ο σύντροφος Αμάρ Μπαγκντάς ήταν κομμουνιστής ηγέτης, διεθνιστής, πήρε μέρος σε δεκάδες συναντήσεις Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών στις αραβικές χώρες και διεθνώς, και θα τον θυμόμαστε πάντα.

Με τον έλεγχο της Συρίας από τους τζιχαντιστές στις 8/12/2024, που είχαν και έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και με ιδιαίτερο ρόλο της Τουρκίας, των μοναρχιών του Κόλπου και του Ισραήλ, ξεκίνησε εκστρατεία διώξεων και σφαγών πολιτικών αντιπάλων, εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Τότε ο σύντροφος Μπαγκντάς μπήκε στο στόχαστρο των τζιχαντιστών και μαζί με την οικογένειά του βρέθηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο των υψηλών σχέσεων διεθνιστικής αλληλεγγύης που διατηρεί το Συριακό ΚΚ με το ΚΚΕ. Στις 29/1/2025 οι αρχές στη Δαμασκό ανακοίνωσαν τη διάλυση του Συριακού ΚΚ και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του, και κλιμάκωσαν τις διώξεις.

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τη σταθερή συνέχιση της πάλης του Συριακού ΚΚ, της εργατικής τάξης και του λαού της Συρίας, που διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες και σύνθετες συνθήκες, για την υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και για την εκδίωξη των διαφόρων δυνάμεων κατοχής από τα εδάφη της χώρας τους.

Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός!

Ζήτω η φιλία των λαών!».

    

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