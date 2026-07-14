ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Χαιρετίζει την πάλη των Σύρων κομμουνιστών σε δύσκολες συνθήκες

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον αιφνίδιο θάνατο του συντρόφουσε ανακοίνωσή του τοτονίζει:

«Ο σύντροφος Αμάρ Μπαγκντάς ήταν κομμουνιστής ηγέτης, διεθνιστής, πήρε μέρος σε δεκάδες συναντήσεις Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών στις αραβικές χώρες και διεθνώς, και θα τον θυμόμαστε πάντα.

Με τον έλεγχο της Συρίας από τους τζιχαντιστές στις 8/12/2024, που είχαν και έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και με ιδιαίτερο ρόλο της Τουρκίας, των μοναρχιών του Κόλπου και του Ισραήλ, ξεκίνησε εκστρατεία διώξεων και σφαγών πολιτικών αντιπάλων, εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Τότε ο σύντροφος Μπαγκντάς μπήκε στο στόχαστρο των τζιχαντιστών και μαζί με την οικογένειά του βρέθηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο των υψηλών σχέσεων διεθνιστικής αλληλεγγύης που διατηρεί το Συριακό ΚΚ με το ΚΚΕ. Στις 29/1/2025 οι αρχές στη Δαμασκό ανακοίνωσαν τη διάλυση του Συριακού ΚΚ και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του, και κλιμάκωσαν τις διώξεις.

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τη σταθερή συνέχιση της πάλης του Συριακού ΚΚ, της εργατικής τάξης και του λαού της Συρίας, που διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες και σύνθετες συνθήκες, για την υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και για την εκδίωξη των διαφόρων δυνάμεων κατοχής από τα εδάφη της χώρας τους.

Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός!

Ζήτω η φιλία των λαών!».