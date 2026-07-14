ΤΙΡΑΝΑ.- Νέα αντικυβερνητική κινητοποίηση έγινε στα Τίρανα, με αιχμή και τις επενδύσεις στη Ζβέρνετ, στις οποίες εμπλέκεται ο αμερικανικός όμιλος του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κουσνερ, ενώ αυτές φέρονται να συνδέονται και με σχέδια για περιοχή που παλιά στέγαζε στρατιωτική βάση.

ΣΕΟΥΛ.- Νεκρός εντοπίστηκε ο Νοτιοκορεάτης ναύτης του οποίου τα ίχνη χάθηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ υπηρετούσε σε περιπολικό σκάφος κοντά στα θαλάσσια σύνορα με τη Βόρεια Κορέα. Η σορός του εντοπίστηκε περίπου 52 χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών της Νότιας Κορέας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Σεούλ ζήτησε τη συνδρομή της Πιονγιάνγκ, για το ενδεχόμενο ο ναυτικός να είχε παρασυρθεί πέρα από τη λεγόμενη Βόρεια Οριακή Γραμμή (Northern Limit Line - NLL, το αμφισβητούμενο θαλάσσιο σύνορο).

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Στις ΗΠΑ απεβίωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια» ο 71χρονος Ρεπουμπλικάνος Σιωνιστής γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκρέιαμ. Τα προκαταρκτικά ευρήματα ιατροδικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια ανέφεραν ως αιτία θανάτου τον «διαχωρισμό της αορτής» ως αποτέλεσμα της αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

ΝΤΟΧΑ.- Ο σεΐχης και πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ Χαμάντ μπιν Χαλιφά Αλ Θάνι απεβίωσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 74 χρόνων. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 παραμένοντας εκεί έως το 2013, οπότε και αποχώρησε οικειοθελώς παραδίδοντας τη σκυτάλη στον γιο του σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Ηταν από τους ένθερμους υποστηρικτές της βελτίωσης των σχέσεων με το Ισραήλ.