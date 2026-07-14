ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

Αυξήθηκαν τα θύματα στην Ισπανία

2026 The Associated Press. All

Δύσκολη μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Ισπανία, όπου από τα τέλη της περασμένης βδομάδας η πύρινη λαίλαπα απειλεί μέρος της Ανδαλουσίας, στα νότια.

Μάλιστα χτες αυξήθηκαν σε 13 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αφού την τελευταία της πνοή άφησε ηλικιωμένη Βρετανίδα που είχε εισαχθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο στην περιοχή Αλμερία, καθώς είχε τραυματιστεί στη δασική πυρκαγιά στη Λος Γκαγιάρδος.

Την ώρα που πολλά από τα θύματα βρήκαν τραγικό θάνατο (απανθρακώθηκαν εγκλωβισμένα στα αυτοκίνητά τους, καθώς δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής στους οικισμούς όπου βρίσκονταν), ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με θράσος ζητά από τον λαό ...«νοοτροπία πρόληψης». Σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και επίκλησης της «ατομικής ευθύνης», ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης είπε πως «καθένας από εμάς σε ατομικό επίπεδο οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι το κλίμα αλλάζει, ότι οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης επιδεινώνονται ολοένα και περισσότερο» και πως «ένα περίπλοκο καλοκαίρι (...) αναμένεται να απαιτήσει να μείνουμε σε επαγρύπνηση». Προχτές Κυριακή η πυρκαγιά στην Ανδαλουσία φερόταν να έχει τεθεί σε έλεγχο, αφού πρώτα έφτασε σε περίμετρο μέχρι και ...40 χιλιόμετρα και αφού έκαψε περίπου 70.000 στρέμματα έκτασης, σύμφωνα με τις αρχές. Σημειωτέον, ακόμα φέρονταν να αγνοούνται πάνω από δέκα άτομα.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ σε μήνυμά του προς το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τα θύματα των πυρκαγιών και τονίζει: «Για μία ακόμα φορά οι τραγικές συνέπειες από τις πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα αποκαλύπτουν ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα και η "πράσινη" αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ, όπως και όλων των αστικών κυβερνήσεων, θυσιάζουν στον βωμό του κέρδους κρίσιμες ανάγκες σε κατάλληλες σύγχρονες υποδομές και προσωπικό. Στερούν από τον λαό έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας».

Μεγάλη φωτιά και στο Φοντενεμπλό

Ανεξέλεγκτη μαινόταν χτες μεγάλη φωτιά και στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, που υπολογιζόταν ότι μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο είχε κάψει σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους (περίπου το 5% του δασικού όγκου).

Γνωστό για τα πεδία αναρρίχησής του, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη γαλλική πρωτεύουσα, το Φοντενεμπλό έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ «απόθεμα βιόσφαιρας».