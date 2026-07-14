Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Πολύνεκρη τραγωδία σε κέντρο διασκέδασης

Στοιβαγμένες σοροί έξω από το κέντρο που έγινε παρανάλωμα του πυρός
Στοιβαγμένες σοροί έξω από το κέντρο που έγινε παρανάλωμα του πυρός
Το μηδαμινό κόστος που έχει η ανθρώπινη ζωή (και) για τους επιχειρηματίες στον κλάδο της Εστίασης και της ψυχαγωγίας επιβεβαίωσε η νέα πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης, αυτήν τη φορά στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μπαρ σε προάστιο της μεγαλούπολης και μέχρι χτες επίσημα είχαν καταγραφεί 27 θύματα, ενώ πάνω από 60 ακόμα άτομα είχαν τραυματιστεί, εκ των οποίων πολλά νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν ότι δεν υπήρχαν πυροσβεστήρες, ενώ πολλές σοροί εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο, αυξάνοντας τα ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας που πληρούνταν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές «η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα» και «ο καπνός ήταν πιθανώς η κύρια αιτία των θανάτων». Η πολύνεκρη πυρκαγιά θύμισε αυτό που είχε γίνει το 2009, ξανά σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης στην Μπανγκόκ, όταν είχαν σκοτωθεί 67 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί πάνω από 200.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στρατιωτική κλιμάκωση και «συμμαχία προθύμων» προετοιμάζουν το αιματοκύλισμα των λαών
Επανέρχεται ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ με όξυνση της σύγκρουσης
Χαιρετίζει την πάλη των Σύρων κομμουνιστών σε δύσκολες συνθήκες
 Φονικές επιθέσεις σε Γάζα, Δυτική Οχθη και νότιο Λίβανο
 Καταγγέλλει την άγρια καταστολή κινητοποιήσεων κατά του ΝΑΤΟ στην Τουρκία
Αυξήθηκαν τα θύματα στην Ισπανία
 Τουρκικά πλοία στη Λαττάκεια
 Διπλωματική εκστρατεία για τη διάλυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ