ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Πολύνεκρη τραγωδία σε κέντρο διασκέδασης

Το μηδαμινό κόστος που έχει η ανθρώπινη ζωή (και) για τους επιχειρηματίες στον κλάδο της Εστίασης και της ψυχαγωγίας επιβεβαίωσε η νέα πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης, αυτήν τη φορά στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μπαρ σε προάστιο της μεγαλούπολης και μέχρι χτες επίσημα είχαν καταγραφεί 27 θύματα, ενώ πάνω από 60 ακόμα άτομα είχαν τραυματιστεί, εκ των οποίων πολλά νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν ότι δεν υπήρχαν πυροσβεστήρες, ενώ πολλές σοροί εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο, αυξάνοντας τα ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας που πληρούνταν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές «η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα» και «ο καπνός ήταν πιθανώς η κύρια αιτία των θανάτων». Η πολύνεκρη πυρκαγιά θύμισε αυτό που είχε γίνει το 2009, ξανά σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης στην Μπανγκόκ, όταν είχαν σκοτωθεί 67 άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί πάνω από 200.