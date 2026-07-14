ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Να παρθούν άμεσα μέτρα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου

Αμεσα μέτρα για τη στήριξη της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας απαιτούν μια σειρά εργατικοί - λαϊκοί φορείς της περιοχής, συνολικά της Ηλείας, προχωρώντας και σε κινητοποίηση στον χώρο την Παρασκευή 19 Ιούλη, στις 9 π.μ.

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και στην οποία συμμετείχαν με αντιπροσωπείες τους το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, το Νομαρχιακό Τμήμα Ηλείας της ΑΔΕΔΥ, τα Συνδικάτα Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κάστρου - Κυλλήνης και Εργαζομένων στην Επεξεργασία Απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, οι Σύλλογοι Εμπόρων, Δικηγόρων, Δασκάλων (Αμαλιάδας και Λεχαινών), Εργαζομένων ΟΤΑ, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Καρδαμά, Αμαλιάδας και Πηνείας και ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ, επισημάνθηκαν τα μεγάλα, διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος και η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών δράσης.

«Το Νοσοκομείο Αμαλιάδας και οι νοσηλευτικές μονάδες της βόρειας Ηλείας αποτελούν διαχρονικά βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος Υγείας στη βόρεια Ηλεία και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό κατοίκων, ενώ κατά τους θερινούς μήνες οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής και του μεγάλου αριθμού εργατών γης», σημειώνεται μεταξύ άλλων σε κοινό ψήφισμα των φορέων. Και υπογραμμίζεται:

«Παρά την προσφορά τους, το Νοσοκομείο και οι υπόλοιπες νοσηλευτικές μονάδες της βόρειας Ηλείας αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους».

Πρόκειται για δεκάδες ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, για χώρους εγκαταλειμμένους, παρά και τα «λαμπερά» εγκαίνια σε αρκετούς από αυτούς κατά το παρελθόν από διάφορες κυβερνήσεις, με τους φορείς να αναγνωρίζουν την προσπάθεια του προσωπικού να σταθεί το Νοσοκομείο στα πόδια του.

Μεταξύ άλλων οι φορείς απαιτούν άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, ουσιαστική ενίσχυση όλων των κλινικών και των Τμημάτων, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ανάπτυξη σύγχρονων διαγνωστικών υπηρεσιών, ενίσχυση των υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και διαμόρφωση συγκεκριμένου σχεδίου αναβάθμισης του Νοσοκομείου Αμαλιάδας.