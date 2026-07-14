Στο υπουργείο Υγείας ενάντια στην απόλυση καθαρίστριας από νοσοκομείο

«Πάρτε πίσω την απόλυση», «Το κέρδος σκοτώνει την υγεία, έξω οι εταιρείες από τα νοσοκομεία», «μονιμοποιήσεις και όχι απολύσεις». Με αυτά τα συνθήματα πραγματοποιήθηκε δυναμική παράσταση χτες το απόγευμα στοενάντια στην

Η κινητοποίηση έγινε με πρωτοβουλία της ΣΕΑΑΝ και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, με τη συμμετοχή και στήριξη του Σωματείου εργαζομένων καθαριστριών Πειραιά, της ΠΟΜΕΕΑ, του ΣΕΜΙΣΕΑ και της ΟΓΕ, καταγγέλλοντας τη στάση τόσο της εργολαβικής εταιρείας που την απέλυσε, αλλά και της διοίκησης του νοσοκομείου. Οι φορείς απαίτησαν την άμεση επαναπρόσληψη της απολυμένης, αλλά και να μπει τέρμα στις συμβάσεις ομηρίας και στους εργολάβους - δουλέμπορους.

Υπενθυμίζεται ότι η εργαζόμενη απολύθηκε για δεύτερη φορά - την προηγούμενη απολύθηκε από το 401 επειδή απεργούσε και κάτω από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις επαναπροσλήφθηκε - με την πρόφαση ότι «δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία».

«Εφτασαν στο σημείο μετά την κινητοποίηση στη διοίκηση του νοσοκομείου την προηγούμενη βδομάδα, οι άνθρωποι του εργολάβου να ισχυριστούν συκοφαντικά ότι έχουν φωτογραφίες με βρώμικα ταψιά. Λες και υπάρχει κουζίνα, ακόμα και στα σπίτια τους, που δεν μπορείς μία οποιαδήποτε ώρα να βρεις και να φωτογραφίσεις κάποια βρώμικα ταψιά. Απαιτούμε εδώ και τώρα την ακύρωση της απόλυσης», υπογράμμισε ο Χάρης Χουρδάκης εκ μέρους της ΣΕΑΑΝ.

Η Αθηνά Λαζαρίδου εκ μέρους της ΟΓΕ τόνισε πως «η Αμαλία απολύθηκε για αυτό που είναι: Αγωνίστρια, φωτεινό παράδειγμα ανυπότακτης στάσης απέναντι στην εργοδοσία».

Η Χριστίνα Καλαμπαλίκη από το Σωματείο Καθαριστριών υπογράμμισε ότι η απολυμένη είναι η πρώτη εργαζόμενη που εγγράφηκε στο σωματείο και περιέγραψε το καθεστώς γαλέρας με μπράβους που έχουν διαμορφώσει οι εργολάβοι μες στα νοσοκομεία, ενώ κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης, που με φιέστες επιχειρεί να θολώσει την άθλια πραγματικότητα.

«Ο υπουργός που προΐστανται του Γενικού Κρατικού Αθηνών, από όπου απολύθηκε η συναδέλφισσα, με βάση και τη σύμβαση με την εταιρεία έχει άμεση εποπτεία και ευθύνη για όλα. Είναι απαράδεκτο, είναι ανήθικο να μεγαλώνεις δύο παιδιά με αναπηρία σε αυτό το κράτος τους, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη», κατήγγειλαν οι συγκεντρωμένοι. Παράλληλα κατήγγειλαν την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στο Αργος από τις αστυνομικές δυνάμεις, απαιτώντας να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης επιδόθηκε υπόμνημα προς το υπουργείο Υγείας.