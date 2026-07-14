ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί η λειτουργία της «Κιβωτού της Αγάπης»

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων απέναντι στον οικονομικό στραγγαλισμό και στην εξαθλίωση στο προνοιακό ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, όπως και όλων των αντίστοιχων δομών, ανέδειξε περιοδεία που πραγματοποίησε η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της ΚΕ και βουλευτή του Κόμματος.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με αντιπροσωπεία της διοίκησης του ιδρύματος και με εργαζόμενους αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά τα τεράστια λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δομή και τα οποία θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του χώρου, τη φιλοξενία περίπου 70 σοβαρών περιστατικών ΑμεΑ αλλά και τη δουλειά των περίπου 50 εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων.

Για το ίδρυμα, που η τακτική κρατική χρηματοδότησή του διακόπηκε εντελώς από το 2016 έως το 2025, συσσωρεύοντας χρέη λειτουργικών και άλλων εξόδων, σημειώθηκε ότι ενώ η χρηματοδότησή του έφτανε τα 300.000 ευρώ έως το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000, το 2025 δόθηκαν μόλις 50.050 ευρώ, με τα έξοδα να έχουν διογκωθεί και τα νοσήλια του ΕΟΠΥΥ να παραμένουν σταθερά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν βασικές λειτουργικές ανάγκες.

Οπως υπογραμμίστηκε, λόγω της κατάστασης το ίδρυμα έχει σταθερά έλλειμμα λειτουργίας τουλάχιστον 30.000 ευρώ τον μήνα, με τα χρέη σήμερα να ξεπερνούν τα 320.000 ευρώ. Την ίδια ώρα οι «λύσεις» που προβάλλονται από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου είναι η «αποϊδρυματοποίηση» περιπτώσεων τροφίμων (ιδιαίτερα για τους ανήλικους), με μεταφορά τους σε άλλα ιδρύματα, ακόμα και στην Κομοτηνή (!), η αναζήτηση χορηγιών, η μείωση του προσωπικού και άλλα σε αντίστοιχη κατεύθυνση, μακριά όχι μόνο από τις πραγματικές ανάγκες αλλά και από όσες ο χώρος ήδη με την προσπάθεια του προσωπικού καλύπτει.

Πρόσφατα ζητήθηκε μάλιστα «μελέτη βιωσιμότητας» για το ίδρυμα, όταν από τη διαχρονική υποχρηματοδότησή του από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό κινδύνευσε ακόμα και με διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρεών, και ενώ στον χώρο φιλοξενούνται πολύ σοβαρά περιστατικά, που απαιτούν μόνιμη μηχανολογική υποστήριξη. Σημειώθηκε επιπλέον ότι την ώρα που ζητούνται τα παραπάνω μέτρα, ως «λύση» προβάλλεται η ένταξη και της «Κιβωτού» στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπου δεν εξασφαλίζεται τακτική κρατική επιχορήγηση αλλά εξάμηνη και όσο διαρκούν οι χρηματοδοτήσεις, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται μείωση προσωπικού και αλλαγές στα δικαιώματα των εργαζομένων, με αποτέλεσμα ακόμα πιο κουτσουρεμένες παροχές και σε πιο λίγα άτομα από όσα υπάρχει ανάγκη.

Οπως υπογραμμίστηκε, η κατάσταση που επικρατεί θα παρουσιαστεί πλατιά και στους φορείς της πόλης, με δράση του ιδρύματος στις 23 Ιούλη και σκοπό τη στήριξή του με κρατική ευθύνη.

Εδώ και τώρα πλήρης κρατική χρηματοδότηση

Εδώ και τώρα πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών της «Κιβωτού» και όλων των προνοιακών ιδρυμάτων απαίτησε με τη σειρά του ο Ν. Καραθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι είναι απαράδεκτη η στάση τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσων και των προηγούμενων, που με τη συνολική πολιτική τους οδηγούν ουσιαστικά στο κλείσιμο των δομών.

«Καταντάει τεράστια κοροϊδία να δίνονται μεγάλα ποσά, εκατομμυρίων ευρώ, μακριά από τις ανάγκες του λαού, και να μη χρηματοδοτούνται δομές που έχουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο, καλύπτοντας πολύ βασικές ανάγκες. Και με νέα μας παρέμβαση στη Βουλή θα απαιτήσουμε εκ νέου με κρατική ευθύνη πάγια τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση των αναγκαίων κονδυλίων για νοσήλια, στήριξη των εργαζομένων, προσλήψεις που να καλύπτουν τις ανάγκες. Είναι απαράδεκτο να οδηγούνται σε τέτοια κατάσταση τέτοιες δομές, και με όλες μας τις δυνάμεις εντός και εκτός κοινοβουλίου στηρίζουμε την ανάγκη όχι μόνο άμεσης ενίσχυσης των προνοιακών ιδρυμάτων, αλλά και βελτίωσης των παροχών τους, κάλυψης των αναγκών που συνολικότερα υπάρχουν, απέναντι και στους σχεδιασμούς των διαφόρων "προγραμμάτων" που δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την εύρυθμη και αναγκαία λειτουργία των ιδρυμάτων», τόνισε σε δήλωσή του.