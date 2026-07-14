Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

- Αθήνα, 12 μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 11.30 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Αγρίνιο, 12 μ., πεζόδρομος δημαρχείου

- Αργοστόλι, 11.30 π.μ., Νοσοκομείο

- Βόλος, 11.15 π.μ., Περιφέρεια Μαγνησίας

- Γιάννενα, 12 μ., Περιφέρεια Ηπείρου

- Εδεσσα, 11.30 π.μ., Μικρά Καταρρακτάκια

- Ηράκλειο, 12 μ., πλατεία Λιονταριών

- Καλαμάτα, 11.30 π.μ., Περιφερειακή Διεύθυνση (οδός Κρήτης)

- Καρδίτσα, 11.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αγιος Νικόλαος, 1 μ.μ., Περιφερειακή Ενότητα

- Πύργος, 12 μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Ρέθυμνο, 12 μ., δημαρχείο

- Χαλκίδα, 11.30 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου

- Χανιά, 12 μ., Αντιπεριφέρεια

    

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