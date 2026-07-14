- Αθήνα, 12 μ., Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Πάτρα, 11.30 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση
- Αγρίνιο, 12 μ., πεζόδρομος δημαρχείου
- Αργοστόλι, 11.30 π.μ., Νοσοκομείο
- Βόλος, 11.15 π.μ., Περιφέρεια Μαγνησίας
- Γιάννενα, 12 μ., Περιφέρεια Ηπείρου
- Εδεσσα, 11.30 π.μ., Μικρά Καταρρακτάκια
- Ηράκλειο, 12 μ., πλατεία Λιονταριών
- Καλαμάτα, 11.30 π.μ., Περιφερειακή Διεύθυνση (οδός Κρήτης)
- Καρδίτσα, 11.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αγιος Νικόλαος, 1 μ.μ., Περιφερειακή Ενότητα
- Πύργος, 12 μ., πλατεία Δικαστηρίων
- Ρέθυμνο, 12 μ., δημαρχείο
- Χαλκίδα, 11.30 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου
- Χανιά, 12 μ., Αντιπεριφέρεια