Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ
Δεν θα αφήσουμε να υποβαθμιστούν σπουδές και πτυχία

«Τώρα είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, με βάση τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων! Αν η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 νομίζουν ότι θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είναι γελασμένοι», δηλώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, που συμμετέχουν και καλούν στο σημερινό συλλαλητήριο μαζί με τα σωματεία των εργαζομένων στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Ακόμα οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που γίνονται σε πόλεις σε όλη τη χώρα (βλ. δίπλα).

«Οι φοιτητές, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι που επίτηδες προχωράει η συζήτηση, δεν θα αφήσουμε να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια και να υποβαθμιστούν οι σπουδές και τα πτυχία μας! Ηδη η κυβέρνηση έχει πάρει μία πρώτη απάντηση. Η πλειοψηφία των φοιτητικών συλλόγων της χώρας έχει τοποθετηθεί ενάντια στην αναθεώρηση με κοινή ανακοίνωση, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις, μαχητικές κινητοποιήσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Βουλή», σημειώνουν ανάμεσα σε άλλα στο κάλεσμά τους.

Αποφάσεις συμμετοχής στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια έχουν πάρει οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Φιλοσοφικής, Φυσικού, Γεωλογικού, Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Κοινωνιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και ΙΦΕ του ΕΚΠΑ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Τοπογράφων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Μηχανικών, ΣΕΥΠ, ΣΕΤΠ και ΣΕΤ του ΠΑΔΑ. Επίσης οι Σύλλογοι Οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών του ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

    

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