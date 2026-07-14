ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Περιπλάνηση εργατών ανά την ΕΕ με λιγότερα δικαιώματα για ένα μεροκάματο μεθοδεύουν ΕΕ - κυβέρνηση

Παρέμβαση στη συζήτηση για τον «συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», που αφορά τον νέο Κανονισμό για περιπλανώμενους εργαζόμενους από το ένα κράτος - μέλος της ΕΕ στο άλλο για ένα μεροκάματο, πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, ανέδειξε ότι και ο συγκεκριμένος Κανονισμός υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για φτηνότερη και πιο «ευέλικτη» εργατική δύναμη.

«Στην πράξη προσαρμόζει το ισχύον πλαίσιο της εξατομικευμένης και εμπορευματοποιημένης ασφάλισης πείνας με γενίκευση των επαγγελματικών ταμείων στις ανάγκες της αγοράς, όπως προανήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση της ΝΔ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδας», σημείωσε. Και εξήγησε:

«Επιδίωξή τους η "διασυνοριακή κινητικότητα", δηλαδή η μαζική μετανάστευση εργαζομένων από χώρα σε χώρα κυνηγώντας ένα μεροκάματο.

Στην ΕΕ της "πολεμικής οικονομίας" και εμπλοκής, όπου ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι και επίσημα φτωχός και η ανεργία θερίζει, ο Κανονισμός προτείνει πιο αυστηρούς όρους πρόσβασης και διατήρησης του επιδόματος ανεργίας!

Στόχος του Κανονισμού είναι το ξήλωμα των εργατικών δικαιωμάτων, τα βάρη κράτους και εργοδοσίας να μετατραπούν σε απώλειες για τους εργαζόμενους».

Τόνισε επίσης ότι «για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν το κεφάλαιο, τα κόμματα που το υπηρετούν και οι διεθνείς τους συμμαχίες», και κλείνοντας κάλεσε τους εργαζόμενους «να οργανώσουν τώρα την πάλη τους για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αξιοπρεπείς αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και μείωση του εργάσιμου χρόνου».