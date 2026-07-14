ΠΑΤΡΑ

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 3ο «Πολιτιστικό Φεστιβάλ για Εργαζόμενους»

Με πολύ μαζική συμμετοχή, που ξεπέρασε τις προηγούμενες χρονιές, ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου το, που διοργάνωσε ομε τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο του

Εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς, νεολαία, με πολλούς από αυτούς να έχουν δώσει μια σειρά μάχες σε χώρους δουλειάς, από νωρίς γέμισαν τον χώρο της Πλαζ, έγιναν «ένα» σε μια πολύ όμορφη συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Χρυσούλα Στεφανάκη. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, που έδωσε και το «παρών», ακούστηκαν αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν.

Ο χώρος της Πλαζ αποδείχθηκε μικρός, σε μια εκδήλωση που είχε ελεύθερη είσοδο για το κοινό και αποτέλεσε «ανάσα» από την καθημερινότητα της ακρίβειας, της ανασφάλειας, του ιμπεριαλιστικού πολέμου και των μεγάλων κινδύνων για τους λαούς.

«Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, η τέχνη, ο πολιτισμός αποτελούν πολύτιμα εργαλεία έκφρασης, έμπνευσης και δημιουργίας για εμάς τους εργαζόμενους», σημείωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα, στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας, αναφερόμενος και στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης που δίνουν εργαζόμενοι και λαός.





δήλωσε.

Στάθηκε στους αγώνες που έχει δώσει το Εργατικό Κέντρο μαζί με τα συνδικάτα της περιοχής, όπως η πρόσφατη 24ωρη απεργία για όλη τη ΒΙΠΕ και κάλεσε σε συμμετοχή στις επόμενες απεργιακές μάχες όπως για το Εμπόριο στις 19 Ιουλίου. Κάλεσε επίσης σε μαζική συμμετοχή τόσο από την Πάτρα όσο και από όλη την Αχαΐα στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Υπογραμμίζοντας πως για να πάρει «ανάσα» ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, τόνισε: «Μόνο ο οργανωμένος λαός, ένα μαζικό και μαχητικό εργατικό - λαϊκό κίνημα μπορεί να διεκδικήσει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και να ανοίξει τον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας του πολέμου και της εκμετάλλευσης».

Τη μεγάλη τους χαρά για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ εξέφρασαν και οι ερμηνευτές, χαιρετίζοντας και ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν για τη διοργάνωση όσο και για το κάλεσμα που τους έγινε για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Το γλέντι κράτησε έως αργά και το «ραντεβού» ανανεώθηκε και για την επόμενη χρονιά. Στη σκηνή συμμετείχαν οι μουσικοί Βασίλης Παπαδόπουλος (μπουζούκι), Χρήστος Θεοδώρου (πιάνο), Βαγγέλης Κονταράτος (κιθάρα), Νίκος Σκομόπουλος (τύμπανα), Πέτρος Κρεμυζάκης (μπάσο) και Αννα Λάκη (ακορντεόν).

Επιτυχημένες η θεατρική παράσταση και η εθελοντική αιμοδοσία





Οι εκδηλώσεις άνοιξαν την Παρασκευή με τη θεατρική παράστασητουαπό τον. Η παράσταση, που παρουσιάστηκε μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενθουσίασε τους θεατές, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ζωή του σύγχρονου εργαζόμενου ανθρώπου και καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με τις αθέατες πλευρές της καθημερινότητας και των αδιεξόδων της. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε την ανάγκη για έργα, που συνομιλούν με τα πραγματικά προβλήματα και τις αγωνίες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.

Το Σάββατο το πρωί, τέλος, πραγματοποιήθηκε και η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΕΚΠ, με στήριξη και της ΣΕΑΝ Αχαΐας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Δεκάδες εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων και χώρων δουλειάς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ενισχύοντας την τράπεζα αίματος που διαθέτει το ΕΚΠ, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους σε όλους όσοι έχουν ανάγκη.