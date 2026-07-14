ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Για 6η συνεχόμενη χρονιά η παιδική γιορτή στο Αλσος

Την καθιερωμένηδιοργανώνουν για 6η συνεχόμενη χρονιά τοο Εμπορικός Σύλλογος, η Ενωση Γονέων Δήμου Ιωαννιτών, ο Σύλλογος Γυναικών, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, τηνστις

Τίτλος της φετινής γιορτής είναι «Ελευθερώνουμε την ανεμελιά των παιδιών μας» με θέμα την παιδική ανεμελιά, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργική και ποιοτική ψυχαγωγία των παιδιών.

Η γιορτή θα περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικές δραστηριότητες, όπως: Μαθαίνουμε να διαβάζουμε χάρτες, εξερευνούμε τη φύση, παιχνίδι ισορροπίας, ο κόσμος των βιβλίων, ζωντανεύουμε τα παιχνίδια της γειτονιάς, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, και θα ολοκληρωθεί με Θέατρο Σκιών, «Το τσίρκο του Καραγκιόζη», από τον Αγάπιο Αγαπίου.