Την Πέμπτη 16 Ιούλη, με σύνθημα «Ελευθερώνουμε την ανεμελιά των παιδιών μας»
Τίτλος της φετινής γιορτής είναι «Ελευθερώνουμε την ανεμελιά των παιδιών μας» με θέμα την παιδική ανεμελιά, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργική και ποιοτική ψυχαγωγία των παιδιών.
Η γιορτή θα περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικές δραστηριότητες, όπως: Μαθαίνουμε να διαβάζουμε χάρτες, εξερευνούμε τη φύση, παιχνίδι ισορροπίας, ο κόσμος των βιβλίων, ζωντανεύουμε τα παιχνίδια της γειτονιάς, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, και θα ολοκληρωθεί με Θέατρο Σκιών, «Το τσίρκο του Καραγκιόζη», από τον Αγάπιο Αγαπίου.