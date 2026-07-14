ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «WOLT» - «E-FOOD»

Την Κυριακή οι στάσεις εργασίας

Τη δράση τους κλιμακώνουν οι εργαζόμενοι σε «Wolt» και «e-food» με στάση εργασίας την Κυριακή, μέρα όχι τυχαία, αφού τότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ, μεγιστοποιώντας έτσι την πίεση του αγώνα τους στην εργοδοσία.

Συγκεκριμένα, τα επιχειρησιακά σωματεία προκήρυξαν στάση από τις 7 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα και η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στα KFC στη Λ. Αλεξάνδρας, διεκδικώντας την υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις δύο εταιρείες και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

«Για την εργοδοσία υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις και επέκταση, όχι όμως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων «Wolt» Π. Αττικής. Ειδικά για τις συνθήκες δουλειάς, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν τα ΜΑΠ, ενώ στα ετοιμόρροπα γραφεία και μάρκετ, η εργοδοσία παίρνει μέτρα με ...προειδοποιητικές αφίσες ατομικής ευθύνης!

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση καλεί η «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Εργαζομένων «e-food», επισημαίνοντας ότι καμία κατάκτηση δεν αποσπάται μέσω θεσμικών διαδικασιών και πίσω από κλειστές πόρτες: «Η δύναμη των εργαζομένων (...) βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμετοχή στο Σωματείο και στις κινητοποιήσεις».