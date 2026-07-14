Νέα «ατυχήματα» στο μεροκάματο

Τέλος δεν έχουν τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, με εργάτες να μην επιστρέφουν όρθιοι από το μεροκάματο. Στη μακριά λίστα τις τελευταίες μέρες προστέθηκαν και νέα θύματα, πάλι από τον κλάδο των κατασκευών, με οικοδόμους να τσακίζονται για τα χρονοδιαγράμματα εργολάβων και κατασκευαστικών.

Στα Χανιά, ένας 40χρονος εργάτης οικοδομής τραυματίστηκε όταν έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σούπερ μάρκετ στο κέντρο της πόλης. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά αφού έπεσε από μεγάλο ύψος - μαζί με τμήμα παταριού 4ου ορόφου - και εγκλωβίστηκε στη σκαλωσιά σε χαμηλότερο σημείο, από όπου τον απεγκλώβισαν τρεις διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ, με σανίδα τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 40χρονος τραυματίστηκε στα πλευρά και στον ώμο του, ενώ από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκε κλιμάκιο του Συνδικάτου Οικοδομών Χανίων, κάνοντας παρέμβαση για τα μέτρα ασφαλείας που δεν υπήρχαν στον χώρο.

Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελίες που κάνει ο πρόεδρος του συνδικάτου Μανώλης Ξανθιουδάκης, αναφέροντας ότι ξεκίνησαν οι εργασίες σε ένα παλιό κτίριο, χωρίς πρώτα να προηγηθεί τεχνικός έλεγχος, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το μπαλκόνι που βρισκόταν ο εργαζόμενος και από τύχη δεν έχασε τη ζωή του. Μάλιστα, το σούπερ μάρκετ συνέχισε να δουλεύει αμέσως μετά το ατύχημα χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή κι άλλων εργαζομένων και πελατών που μπαινόβγαιναν στο κτίριο. Το Συνδικάτο πραγματοποίησε παρέμβαση και στη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ, ώστε να σταματήσει η λειτουργία του, να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος και να παρθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε και στην Κοζάνη, όταν και πάλι 60χρονος οικοδόμος έπεσε από ύψος 9 μέτρων κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης στο εργοτάξιο στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ και μεταφέρθηκε, αρχικά, στο Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο» Κοζάνης και στη συνέχεια, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία.

«Αλλος ένας συνάδελφος που θα έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί σακατεύτηκε σε τέτοια ηλικία εξαιτίας των αντιδραστικών αντεργατικών νόμων της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων», σημειώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κοζάνης. Το συνδικάτο καταγγέλλει και την εταιρεία «ΕΛΙΚΑ», αφού παρά το εργατικό «ατύχημα» οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά στο εργοτάξιο, την ίδια στιγμή μάλιστα που κατέφθανε το ασθενοφόρο να παραλάβει τον τραυματισμένο εργάτη. Επίσης, καταγγέλλει την προσπάθεια να συγκαλυφθεί το «ατύχημα», αφού μετά από παρέμβασή του γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές, ενώ ουδέποτε ενημερώθηκε η Επιθεώρηση Εργασίας ούτε και έγινε αυτοψία - έλεγχος στον χώρο του ατυχήματος. Τελικά, το Σάββατο 11 Ιούλη το πρωί με παρέμβαση του Συνδικάτου οι εργασίες επιτέλους σταμάτησαν.