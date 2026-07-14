Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στη ΝΗΣΕΛΑΝ

Απεργιακές κινητοποιήσεις με επαναλαμβανόμενες δίωρες στάσεις εργασίας από σήμερα Τρίτη μέχρι την Παρασκευή 17 Ιούλη κήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΝΗΣΕΛΑΝ (ιχθυοκαλλιέργειες «Avramar») στην Εύβοια, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση επιπλέον παροχών για τους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο διεκδικεί επίδομα ειδικών συνθηκών 10%, διατακτικές σίτισης 130 ευρώ τον μήνα και επέκταση της παροχής καυσίμων σε όλους τους εργαζόμενους, καλώντας τους εργαζόμενους να στείλουν μέσα από τη μαζική τους συμμετοχή δυναμικό μήνυμα διεκδίκησης στην εργοδοσία.