Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ
Μαζικές εξορμήσεις σε όλη τη χώρα για να φτάσει παντού το αγωνιστικό κάλεσμα

Σε διόδια και λιμάνια βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή σωματεία, διακινώντας χιλιάδες ανακοινώσεις

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Σε όλη τη χώρα έφτασε από την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα και όλο το Σαββατοκύριακο το κάλεσμα των συνδικάτων και του ΠΑΜΕ για το πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Με μια συντονισμένη κινητοποίηση εκατοντάδες σωματεία πραγματοποίησαν μαζικές εξορμήσεις και παρεμβάσεις σε σημεία από όπου περνούσαν χιλιάδες ταξιδιώτες, όπως σε διόδια και λιμάνια, διακινώντας τις ανακοινώσεις των σωματείων και του ΠΑΜΕ και καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Συνεργεία των σωματείων βρέθηκαν στην Αττική, στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, στα Μάλγαρα αλλά και στην έξοδο για Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη, στα Αρφαρά Μεσσηνίας, στο Μακρυχώρι, στη Θήβα, στον Λόγγο στην Καβάλα κ.α. Μαζικές εξορμήσεις έγιναν και στα λιμάνια του Βόλου και της Ηγουμενίτσας.

5 Σεπτέμβρη να πλημμυρίσουν οι δρόμοι

Στο πλαίσιο των εξορμήσεων οι συνδικαλιστές τόνισαν ότι εκείνες τις μέρες στη ΔΕΘ, που θα κορυφώνεται ο εμπαιγμός του λαού από την κυβέρνηση και τη βολική αντιπολίτευση, το εργατικό - λαϊκό κίνημα θα πρέπει να δείξει τη δική του δύναμη, την ανυποχώρητη πάλη για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, για όλα όσα χρειάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι και ο λαός.

Το κάλεσμα συνδικαλιστών και εργαζομένων βρήκε ανταπόκριση από διερχόμενους οδηγούς, με κόρνες και υψωμένες γροθιές.

Στη Θεσσαλονίκη έγινε μαζική εξόρμηση - παρέμβαση από εργατικά σωματεία στα διόδια στην περιοχή της Βούλγαρη, στην έξοδο για Χαλκιδική, όπως και στα διόδια των Μαλγάρων. Εκεί, στην πόλη που τον Σεπτέμβρη θα υποδεχτεί τους χιλιάδες διαδηλωτές από κάθε γωνιά της χώρας, τα σωματεία κάλεσαν μαχητικά τον λαό να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες και να δυναμώσει τον αγώνα για την ικανοποίησή τους, στοχεύοντας στην ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
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Στην Πάτρα, δυναμική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στο ύψος των διοδίων του Ρίου, από τα Εργατικά Κέντρα Πάτρας και Αγρινίου και συνδικάτα της δύναμής τους.

Στη Λάρισα έγινε παρέμβαση στα διόδια Μακρυχωρίου στην ΠΑΘΕ. Εκεί βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και σωματείων, μοιράζοντας πλατιά στους διερχόμενους το κάλεσμα των σωματείων. Ακόμα μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό για τις καλοκαιρινές δραστηριότητες που οργανώνει το επόμενο διάστημα το Εργατικό Κέντρο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.


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