ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 19 ΙΟΥΛΗ

Δεν χαρίζουμε τις Κυριακές μας στην εργοδοσία!

Συνεχίζεται το πλατύ άνοιγμα των Σωματείων | Με απεργία απάντησαν οι εργαζόμενοι των «Notos» στη Θεσσαλονίκη στο άνοιγμα του καταστήματος

«Στο πόδι» βρίσκονται ταπροετοιμάζοντας σε όλη τη χώρα την πανελλαδική απεργία του κλάδου, την

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε προχθές Κυριακή - άλλη μια Κυριακή που έγινε εργάσιμη - μαζική εξόρμηση στα «Αttica».

Εκδηλη ήταν μάλιστα η δυσαρέσκεια των εργαζομένων, που τόνιζαν πως «θέλουν να μας βάζουν να δουλεύουμε κάθε Κυριακή, εκεί το πάνε», ενώ κάποιοι άλλοι τόνιζαν πως οι εργοδότες ανοιγοκλείνουν τις επιχειρήσεις όποια μέρα θέλουν με μόνους χαμένους τους εργαζόμενους. «Το "δεν πάει άλλο η δουλειά τις Κυριακές" να μετατραπεί σε οργανωμένη απεργιακή απάντηση» κάλεσε ο Σύλλογος, τονίζοντας πως οι εμποροϋπάλληλοι απαιτούν να έχουν ελεύθερο ποιοτικό χρόνο, να δουλεύουν λιγότερο και όχι να γίνονται λάστιχο και να ξεζουμίζονται για τα κέρδη των εργοδοτών.

Οι περιοδείες και οι εξορμήσεις συνεχίζονται σήμερα Τρίτη μαζί και με την ΟΓΕ, στις 10.30 π.μ. στα καταστήματα της Ερμού, ενώ το απόγευμα κλιμάκιο του Σωματείου θα εξορμήσει στα καταστήματα «Σκλαβενίτη» στον Αγιο Στέφανο, στην Ανοιξη και στη Δροσιά, στα «Jumbo», στα «Lidl» και στα «My Market» στη Δροσιά. Επίσης στα καταστήματα του «Κωτσόβολος» και «Κρητικός» στο Περιστέρι και στο «Shopping House». Αύριο Τετάρτη, στην «Inditex» και στα «H&M» στην Ερμού και στα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Απεργία στα «Notos» στη Θεσσαλονίκη

Τη συμμετοχή τους στην απεργία εκτός από τα Κλαδικά Σωματεία του Εμπορίου έχουν αποφασίσει και τα επιχειρησιακά Σωματεία στα «Lidl», στα «ΙΚΕΑ», στα «Notos» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στα «Praktiker». Απόφαση έχει πάρει και το Σωματείο Εργαζομένων στο «Σκλαβενίτη» Βορείου Ελλάδος.

Στο μεταξύ, σε 24ωρη απεργία προχώρησαν την Κυριακή οι εργαζόμενοι στο κατάστημα «Notos» στη Θεσσαλονίκη, αντιδρώντας στη συνεχιζόμενη προσπάθεια κατάργησης της κυριακάτικης αργίας και στη διαρκή υποβάθμιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι απήργησαν μαζικά με αποτέλεσμα το κατάστημα να παραμείνει κλειστό, παρά την προσπάθεια της εργοδοσίας να το λειτουργήσει.

Συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του εμπορικού κέντρου και απαίτησαν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές, σεβασμό στα κατοχυρωμένα εργασιακά τους δικαιώματα, υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Διαμήνυσαν ότι οι Κυριακές ανήκουν στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους και δήλωσαν την απόφασή τους να συμμετέχουν μαζικά και στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου, την ερχόμενη Κυριακή.

Αλλωστε και η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων του κλάδου στη Θεσσαλονίκη έχει οριστεί να γίνει στις 10.30 π.μ., έξω από το κατάστημα «ΝΟΤΟΣ» στην Τσιμισκή.

Οι διεκδικήσεις των εμποροϋπαλλήλων

Μπροστά στην απεργία η ΟΙΥΕ και τα Συνδικάτα διατρανώνουν τις διεκδικήσεις τους για κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Απαιτούν μείωση του εργάσιμου χρόνου με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επιπλέον, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Κατοχύρωση επιδομάτων όπως γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας, κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Στο πλευρό τους η ΟΓΕ

Στο πλευρό των εργαζομένων στο Εμπόριο στέκεται και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), που καλεί τις γυναίκες σε μαχητική συμμετοχή στην απεργία και τις συγκεντρώσεις.

«Διεκδικούμε, μαζί με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Εμπόριο, σταθερό ελεύθερο χρόνο και τη δυνατότητα ποιοτικής αξιοποίησής του, ελεύθερο χρόνο για τις οικογένειες και τα παιδιά μας, για την κοινωνική και συλλογική μας ζωή και δράση. Τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τη ζωή μας, τις σπουδές μας, τις ασχολίες μας. Διεκδικούμε μαζί τους όλα όσα αποτελούν ανάγκη για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις μητέρες, τις φοιτήτριες», σημειώνει η ΟΓΕ, προσθέτοντας:

«Σήμερα, με την αλματώδη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχουν οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερο και να αμειβόμαστε καλύτερα, να καλύπτονται οι ανάγκες εμάς των εργαζομένων και των οικογενειών μας. Ομως οι δυνατότητες αυτές σκοντάφτουν στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, στο κυνήγι των ανταγωνισμών που σήμερα φτάνουν μέχρι τις πολεμικές συγκρούσεις.

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, με τον συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση, ανοίγουμε δρόμους για τη ζωή που μας αξίζει! Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας!».