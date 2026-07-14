ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «OPENBET»

«Δεν θα γίνουμε θυσία για τα κέρδη τους - Stop στις απολύσεις»

Μεμε μεγάλη συμμετοχή και απεργιακή συγκέντρωση, απάντησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στην «OpenBet» στις δεκάδες απολύσεις που έχει εξαγγείλει η εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για εταιρεία πληροφορικής που κατασκευάζει λογισμικό για μεγάλες πολυεθνικές στοιχηματικές εταιρείες, και με πρόσχημα ότι «χάνει πελάτες» εξαπολύει δεκάδες απολύσεις σε Ελλάδα, Αγγλία και Καναδά.

Δεν έλειψαν και οι εκβιασμοί, με το «τυράκι» των παραπάνω χρημάτων προκειμένου οι εργαζόμενοι να υπογράψουν τις απολύσεις, ενώ στους επαίσχυντους όρους που τους δόθηκαν αναγράφεται ότι αποδέχονται την απόλυση και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση!

Το επιχειρησιακό Σωματείο έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία θωρακίζει την ανταγωνιστικότητά της μπροστά σε μια διαφαινόμενη οικονομική κρίση, αξιοποιώντας το νομικό οπλοστάσιο της ΕΕ, που και στην Ελλάδα έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις, με τους εργαζόμενους να πληρώνουν το μάρμαρο των ανταγωνισμών και των κινήσεων των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο.

«Σήμερα απεργώ»

Μια εικόνα της περασμένης Παρασκευής, από άδειο γραφείο και ένα χαρτί που γράφει «Σήμερα 10 Ιούλη απεργώ», ήταν χαρακτηριστική. Ενδεικτικό της δύναμης που έχουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους ήταν και το σύνθημα στα μπλουζάκια που έφτιαξαν, τονίζοντας ότι χωρίς τους ίδιους καμία ενέργεια δεν εκτελείται και καμία εργασία δεν προχωράει.

«Μας μιλάνε λες και είμαστε επενδυτές», τονίζουν με αγανάκτηση οι εργαζόμενοι, καθώς η εργοδοσία στις διαδικτυακές συναντήσεις και ενημερώσεις μιλάει για νούμερα και για επιχειρηματικά πλάνα.

Την αλληλεγγύη τους στην απεργία εξέφρασαν με την παρουσία τους ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων «Intracom Telecom», ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων «Nokia» και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Nova».