Διαδηλώνουν και οι μικροί επαγγελματίες

Την απεργία των εμποροϋπαλλήλων στηρίζει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), ενώνοντας τη φωνή των μικρών επαγγελματιών με αυτή των εργαζομένων για την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η ΟΒΣΑ θυμίζει ότι «ο νόμος 5316/2026 που ψηφίστηκε διευρύνει την κυριακάτικη εργασία σε μια σειρά από παραγωγικούς και βιομηχανικούς κλάδους. Εδώ και 15 χρόνια, βήμα - βήμα και νόμο τον νόμο, όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην καταστρατήγηση της κυριακάτικης αργίας».

Η ΟΒΣΑ προειδοποιεί πως «το άνοιγμα περισσότερων κλάδων τις Κυριακές, εκτός του ότι θα φέρει νέα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις, θα συμπαρασύρει και τις μικροεπιχειρήσεις των περιοχών. Τα στοιχεία από τους κλάδους όπου έχει ήδη εφαρμοστεί η "απελευθέρωση" του ωραρίου δείχνουν ότι ο μηνιαίος τζίρος των μικρών επιχειρήσεων δεν αυξάνεται. Αποδεικνύεται ότι στα λαϊκά στρώματα, στους πελάτες τους δηλαδή, δεν λείπει ο χρόνος για να ψωνίσουν αλλά τα χρήματα. Σε λίγο τα πάντα θα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που έχει να κερδίσει ο επαγγελματίας από αυτήν την επέκταση του ωραρίου είναι μια ακόμα πιο εξαντλητική καθημερινότητα, χωρίς ξεκούραση και χωρίς χρόνο με την οικογένειά του, την ώρα που οι μεγάλες επιχειρήσεις τρίβουν τα χέρια τους».

«Δεν θα επιτρέψουμε τη βιολογική και οικονομική μας εξόντωση. Εχουμε δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο!», τονίζει και απαιτεί την κατάργηση του νόμου 5313/2026 και όλων των νόμων που καταργούν την κυριακάτικη αργία, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.