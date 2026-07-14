Τρίτη 14 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18
Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας

Την κατάκτηση τριών μεταλλίων πανηγύρισε η ελληνική αποστολή

Με τον Ευάγγελο - Εφραίμ Ντούμα να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή η ελληνική αποστολή πανηγύρισε την κατάκτηση τριών μεταλλίων στο 52ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων - Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο. Εκτός αυτών μάλιστα τα μέλη της Εθνικής ομάδας πραγματοποίησαν κι άλλες αξιόλογες εμφανίσεις, έχοντας σημαντικές επιδόσεις και καλά πλασαρίσματα, με τον ελληνικό απολογισμό στη διοργάνωση να αξιολογείται ως πέρα για πέρα θετικός.

Ξεχώρισε η παρουσία του Ντούμα, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μ. πρόσθιο με χρόνο 59.91. Παράλληλα ο νεαρός πρωταθλητής κατέκτησε και δεύτερο μετάλλιο στη διοργάνωση, καθώς ήταν 2ος στα 200 μ. πρόσθιο με χρόνο 2.11.37. Το τρίτο ελληνικό μετάλλιο ήρθε από τον Γιώργο Κάλανδρο, ο οποίος κατέκτησε επίσης αργυρό στα 200 μ. πεταλούδα με χρόνο 1.58.77, ενώ πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση και στα 100 μ. πεταλούδα, όπου τερμάτισε 6ος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων με 52.83.

Σημαντική εμφάνιση έκανε και η ομάδα της σκυταλοδρομίας 4x100 μ. μεικτή ομαδική, με τους Νίκο Παπαθεοδώρου, Ευάγγελο - Εφραίμ Ντούμα, Γιώργο Κάλανδρο και Βασίλη Χαρά να κατακτούν την 4η θέση με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, 3.37.93.

Στις αξιόλογες παρουσίες συγκαταλέγεται και αυτή του Χρήστου - Ιωάννη Διαμαντή στα 50 μ. πεταλούδα, ο οποίος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 23.82, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Ξεχώρισαν ακόμα ο Κώστας Χουρδάκης, που ήταν 4ος στα 1.500 μ. ελεύθερο, η Νεφέλη Μπιλανάκου, που ήταν 6η στα 50 μ. ελεύθερο, και ο Νίκος Παπαθεοδώρου που ήταν επίσης 6ος στα 100 μ. ύπτιο.

    

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