ΣΤΙΒΟΣ - DIAMOND LEAGUE ΜΟΝΑΚΟ

Παγκόσμιο άλμα για τον Μίλτο Τεντόγλου

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Στις υψηλές «πτήσεις» επέστρεψε οσυμμετέχοντας στο μίτινγκ της σειράς Diamond League στο Μονακό, όπου έκανε σπουδαίο άλμα στο μήκος με 8,61 μ., που αποτελεί την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος και τη δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του Τεντόγλου, μετά τα 8,65 μ. που έκανε το 2024. Ο αθλητής τουέδειξε με την εμφάνισή του στον αγώνα του Μονακό ότι έχει ξαναμπεί δυναμικά στην πορεία για τον στόχο της κατάρριψης του πανελλήνιου ρεκόρ στο αγώνισμα, που κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με 8,66 μ.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε τη σπουδαιότερη εμφάνισή του τους τελευταίους μήνες, καταφέροντας μάλιστα να καταρρίψει δύο φορές στον αγώνα την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, που ήταν τα 8,51 μ. του Εχάμερ από τον περασμένο Μάη. Πέραν της κορυφαίας επίδοσης των 8,61 μ., την οποία πέτυχε στην τελευταία του προσπάθεια, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε ένα ακόμα σπουδαίο άλμα, στα 8,52 μ., ενώ ιδιαίτερα αξιόλογες ήταν και οι υπόλοιπες προσπάθειές του (εκτός από ένα άκυρο άλμα), στα 8,34 μ. και 8,49 μ.

Ο αγώνας του μήκους ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, με τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ να σημειώνει 8,39 μ., τον Κουβανό Χόρχε Οντελίν 8,38 μ., τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ 8,36 μ., τον Ελβετό Ζίμον Εχάμερ 8,32 μ. και τον Ιταλό Ματίας Φουρλάνι, που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, 8,01 μ.

Για συνέχεια σήμερα στη Βουδαπέστη

Με εφαλτήριο τη σπουδαία εμφάνιση στο Μονακό ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει σήμερα στο επίσης σπουδαίο διεθνές μίτινγκ «Ιστβάν Γκιουλάι» στη Βουδαπέστη, ψάχνοντας να δώσει συνέχεια στις «πτήσεις» του με ένα άλμα που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην επίδοση του πανελλήνιου ρεκόρ ή και ακόμα να το ξεπεράσει. Στο ίδιο μίτινγκ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο άλμα επί κοντώ με την παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αντιμετωπίζει τον κορυφαίο του αγωνίσματος, Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις.

Τρίτη θέση για την Ελίνα Τζένγκο

Στο μίτινγκ του Μονακό σπουδαία εμφάνιση έκανε και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό, κατακτώντας την 3η θέση και δείχνοντας σε ακόμα καλύτερη κατάσταση μετά τον τραυματισμό που την ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα. Η Ελληνίδα αθλήτρια σταδιακά βελτίωνε τις προσπάθειές της και με την τέταρτή της, στα 58,20 μ., κατάφερε να βρεθεί στο τρίτο σκαλί.